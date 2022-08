„Am tot încercat să îmi găsesc o portiță pentru a mă reapuca de sport, dar nu am avut timp. Acum am venit să văd ce e de făcut, mi-am zis că o pot lăsa pe cea mică acasă câte jumătate de oră de două ori pe săptămână și să fac acest lucru pentru mine.

Îmi doresc să îmi reintru în formă și nu e chiar atât de ușor, parcă nu vor să se îndepărteze de mine kilogramele. Eu ajunsesem la 80 de kilograme înainte să nasc, a fost puțin șocant, până acum văzusem cifra 80 doar în buletin, niciodată pe cântar!”, a povestit Gina Pistol.

Și chiar dacă între timp a reușit să ajungă la 59 de kilograme, Gina Pistol mărturisește că nu a vrut să grăbească lucrurile și s-a bucurat de fiecare etapă de până acum, alături de fiica sa.

Acum, că nu o mai alăptează pe micuța Josephine, își dorește să își recapete silueta, dar simte că nu poate depăși acest prag doar prin dietă și mișcare.

„Nu mai am tonus muscular, am probleme cu retenția de apă, cu celulita. Ce să zic, ca orice femeie care a trecut printr-o sarcină, cred că toate am trecut prin asta și este foarte greu să intri în formă când ai un copil mic și nu foarte mult timp pentru tine la dispoziție”, a mărturisit Gina.

