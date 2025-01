După Anul Nou, Irina și Răzvan Fodor au plecat în vacanța pe care o așteptau de luni de zile, în Saint Barthélemy, în Marea Caraibelor. „De câteva luni ne gândim la vacanța asta, ne facem tot felul de planuri, mai citim un pic despre destinație, ne mai entuziasmăm un pic…și am ajuns, în sfârșit aici. E cum ne imaginam și mai mult de atât”, spunea prezentatoarea la începutul vacanței.

Alături de ei sunt și Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan. Împreună vizitează plaje speciale, locuri inedite și se relaxează la restaurante unde servesc preparate alese. Pe Instagram și Facebook Irina Fodor își ține fanii la curent cu vacanța ei, ba chiar a postat și imagini în costum de baie.

Prezentatoarea apare atât în costume de baie dintr-o singură piesă, cât și în costum de baie cu bikini și top. Are o siluetă de invidiat la 37 de ani. „Mai avem doar câteva zile de stat pe aici, în vacanță, dar eu zic că am reușit să cunoaștem cât de cât insula: view point-uri care îți taie respirația, animale sălbatice care mai de care mai drăgălașe, una dintre cele mai periculoase piste de aterizare din lume și plaje absolut incredibile.

Dar cea mai importantă este starea pe care ne-au dat-o toate locurile astea: mult bine, liniște și relaxare. Nu sunt superstițioasă de fel, dar dacă, așa cum se zice, cum începi anul, așa o să o ții, e fix cum trebuie!”, a transmis vedeta, care are zâmbetul pe buze în fotografii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Fanii au și remarcat imaginile cu ea și au reacționat pe Instagram: „Frumoasă rău, fotomodel”, „Superbă”, „Zeiță”.

Ce părere are Răzvan Fodor despre vacanță

Pe Facebook, și Răzvan Fodor a distribuit câteva fotografii, în care Irina Fodor e în centrul atenției. Amândoi apar pe plajă, relaxați și îndrăgostiți, ea fiind într-o formă de invidiat. „Până să venim în St. Barth, am tot făcut research și, întâmplător, am dat peste sloganul lor: “The art of being an Island.” Mi s-a părut ușor arogant, recunosc.

Apoi, am ajuns aici și am înțeles ce vor să spună. Clima? Perfectă, cu temperaturi între 24 și maaximum 30 de grade, cu briză ușoară, fix cât să ai pielea uscată și să nu existe disconfort termic. Peisajele? Plajele? Ca-n cărțile poștale. Oamenii? Civilizați și politicoși, fie că sunt rezidenți, fie ca sunt turiști.

Se comportă ca și cum te-ar cunoaște, toată lumea se salută cu toată lumea, nu se claxonează, nu se înjură, nu se ridică tonul. Până și muzica de la terasele de pe plaje e setată în așa fel încât să nu acopere sunetul valurilor. Ce să zic? Îmi retrag tot ce am gândit. Băieții ăștia chiar se pricep”, a explicat el în mediul online.

