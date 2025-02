Chiar dacă au o școală de dans care le ocupă tot timpul, Mihai Petre și soția Elwira își fac mereu timp pentru familia lor, pentru cele două fetițe pe care le au împreună. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când întreaga familie a plecat într-o scurtă vacanță în Barcelona, unde temperaturile sunt mai plăcute decât la București.

Imediat când au ajuns, aceștia au avut parte de o întâmplare neplăcută, pe care Elwira Petre a dezvăluit-o fanilor ei, pe Facebook. „Am ratat zăpada din București pentru soare în Barcelona! Am avut ceva peripeții pe drum, un bagaj este pierdut/furat, dar tot ne bucurăm de câteva zile împreună. Dacă mă vedeți 3 zile la rând în aceleași haine în toate pozele, să știți de ce😅”, a transmis ea.

În ciuda incidentului, familia s-a bucurat de clipe inedite, au vizitat Barcelona, au mâncat preparate tradiționale și nu au ratat ocazia de a face poze pentru cei care îi urmăresc pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Se ascute lupta ideologică în PSD. Social-democrația a devenit sorosism, linia corectă este (ultra)conservatorismul

„Parcul Guëll, casa Mila și tot ce are Barcelona, acel contrast creat de Gaudi, vă identifică. Spinul protejându-și petala. Sunteți dragi inimii mele!”, le-a scris un fan pe Facebook.

„Aveți grijă unde parcați mașina și să nu lăsați nimic la vedere, se fură inclusiv din aeroport la coadă de îmbarcare”, i-a avertizat altcineva pe Elwira și Mihai Petre.

„Aici in Barcelona lumea nu da asa mare importanță hainelor ei trăiesc viata sa va bucurați de tot ce este frumos Sagrada FAMILIA, Casa Batlló este deosebita”, a comentat alt fan la postarea Elwirei Petre.

Mihai Petre, un familist convins

Mihai Petre și Elvira s-au căsătorit în 2008, însă se cunoșteau de mai mulți ani. Juratul de la „Te cunosc de undeva!” a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Viva cum a cerut-o în căsătorie pe soția lui, dar și despre numele pe care le-a ales pentru fetele lui, Catinca și Ariana.

Coregraful a recunoscut că înainte ca fetițele lui să vină pe lume, el și partenera lui de viață aveau numele de băiat pregătit. „Numele au venit în urma unor negocieri îndelungate. Ele mai au câte un nume și, mă rog, noi practic aveam întotdeauna nume pentru băiat, nu pentru fete.

Și numele de băiat îl știam. Era foarte simplu, căzuserăm de comun acord, dar de fiecare dată am avut provocarea aceasta cu numele de fată. Și am ajuns, eu și Elwira, la un consens. Ne gândeam, studiam ce ne place, cum sună alăturat cu numele de familie. Au fost dezbateri și așa am ajuns la alegerile pe care le-am și făcut și ne plac foarte mult. Acum, bineînțeles că avem senzația că li se potrivesc de minune. Numele de băiat încă îl avem pregătit. Este ales numele pentru un băiețel”, a spus Mihai Petre pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News