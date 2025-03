Candidatura a fost respinsă cu 10 voturi pentru și patru împotrivă, atât pentru condiții de formă, cât și pe fond. Decizia are legătură și cu declarația de avere depusă de Călin Georgescu, în care apar diferențe față de cea de la alegerile din noiembrie 2024.

Reacția lui Călin Georgescu

„O lovitură directă în inima democrației la nivel mondial! Mai am un singur mesaj de transmis! Dacă democrația din România cade, întreaga lume democratică va cădea! Acesta este doar începutul. Este atât de simplu! Europa este acum o dictatură, România se află sub tiranie!”, a scris Călin Georgescu pe X.

A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. Its that simple!



Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny! — Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) March 9, 2025

Biroul Electoral Central a respins, duminică seară, trei din cele patru candidaturi depuse pentru alegerile prezidenţiale din luna mai. Au fost respinde candidaturile lui Călin Georgescu, Ion Popa şi Maria Marcu, toţi trei independenţi.

BEC a validat candidatura independentului Nicuşor Dan, actualul primar general al Capitalei.

