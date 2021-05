Cum arată la 27 de ani soția lui Mihai Rait, Dorel din „Las Fierbinți”. E cu 14 ani mai tânără decât actorul

Actorul și-a cunoscut soția la unul dintre spectacolele sale. „Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie.”, povestea acum ceva vreme Mihai Rait.



Mihai și Ana Maria s-au logodit după doar trei luni de relație. „La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final”, a mai declarat actorul. Cei doi s-au căsătorit pe 10 aprilie 2017, au sărbătorit deja patru ani de la nuntă.

Acum, Mihai Rait Dragomir are 41 de ani, iar soția, 27. Între cei doi e o diferență de 14 ani, dar actorul spune că nu o simte.

„La noi nu se simte [diferența de vârstă]. Eu nu o simt, Ana nu o simte. (…) La ea m-a atras blândețea. Este o persoană foarte candidă. (…)

Bunătatea, sufletul mare pe care îl are… este foarte înțelegătoare. Am realizat, în ăștia patru ani de când suntem împreună, că sunt un om dificil. Îți trebuie răbdare. Mă înțelege”, a declarat actorul acum ceva vreme la Pro TV, în emisiunea „Vorbește lumea”.

Soţia actorului, Ana Maria Dragomir, este o prezență foarte discretă, nu apare pe micul ecran, la emisiuni, nici măcar la evenimente. Aceasta a născut un băieţel pe 16 august 2018, pe micuțul Alexandru.

„Ca tată îmi place să cred că sunt foarte atent și implicat. Încerc să compensez lipsa de timp. Deși nu e ca și cum plec să filmez, în fiecare seară sunt acasă.

Mi-am dorit un copil care să nu stea. Și mi-a dat Dumnezeu unul care nu se mai potolește. Dar la finalul zilei mă uit la el și mă bucur când văd cât de frumos doarme”, mai povestea actorul în emisiunea de la Pro TV.

