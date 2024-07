Cum arată Monica Dascălu la un an de când a renunțat la pupitrul știrilor Pro TV. A devenit mamă pentru a doua oară la 45 de ani și pare că a întinerit

Monica Dascălu, cunoscuta prezentatoare de la Pro TV, a ales să ia o pauză de la pupitrul Știrilor. Pe rețelele de socializare, Monica continuă să fie activă, publicând fotografii în ipostaze inedite. Fanii ei au remarcat că, la 46 de ani, parcă întinerește pe zi ce trece, potrivit Unica.

Monica Dascălu a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu doi ani, când a adus pe lume un băiețel. Anul trecut, la vârsta de 45 de ani, vedeta Pro TV a născut o fetiță, eveniment ce a fost sărbătorit într-o manieră foarte restrânsă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În 2021, Monica Dascălu a pus capăt căsniciei de zece ani cu avocatul Mihai Băjenaru. „Eu, înainte de căsătorie, am fost eu, după căsătorie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile

Recomandări Subiectele la Română la BAC 2024, apărute în presă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Am fost noi înşine și suntem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!… Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram, deja, împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a mărturisit Monica pentru demamici.ro.

La scurt timp după divorț, Monica Dascălu și-a găsit fericirea în brațele lui Cristi Varbanciu, un bărbat mai tânăr și proprietarul unei cunoscute companii de închirieri auto.

Vezi subiectele la română la Bacalaureat 2024 și urmărește LIVE rezolvarea subiectelor la română de la BAC 2024!

Urmărește-ne pe Google News