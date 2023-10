În luna august, Claudia și-a anunțat fanii că și-a cumpărat o casă, iar acum aceasta este finalizată și bruneta a publicat primele imagini din interior.

„Vreau să vă împărtășesc faptul că am cumpărat o casă, ca investiție. O casă extrem de frumoasă, așa cum este ea, e făcută cu foarte bun gust. Am cumpărat această casă, o voi transforma complet. O să vă țin la curent cu tot, o să vedeți ce fac”, și-a prezentat Babs noua locuință, în luna august, prin intermediul rețelelor sociale.

În ultimul timp, Claudia Iosif și Dorian Popa nu au mai apărut împreună în public, iar cei care îi cunosc s-au grăbit să spună că nu mai formează un cuplu. Povestea lor de dragoste durează de 11 ani, însă nu s-au gândit niciodată la căsătorie.

După zvonurile despăririi, Claudia a recunoscut, în urmă cu puțin timp, că și-a luat o parte din lucruri din vila lui Dorian Popa și că și-a mutat atelierul într-o altă locație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Soția românului cu dublă cetățenie răpit de Hamas în Fâșia Gaza: „Sper că trăiește. E doar un tată, nu a vrut să facă rău nimănui”

„Nu vreau să discut despre așa ceva. Suntem de 11 ani împreună, e normal să facem și lucruri separat. Nu mai e ca în primul an. Eu mi-am mutat atelierul în altă parte, pentru că nu mai era în regulă să fie în mansarda casei noastre. Dar e la 5 minute de casa noastră”, a declarat Babs, așa cum este alintată de iubit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dorian Popa este mai tot timpul pe drumuri

„Am fost pe drumuri, nu prea mai apuc să dorm. Am plecat cu duba, tocmai ca să mă odihnesc. Acum merg la Craiova, la noapte ne întoarcem, pentru că mâine am două evenimente în București. Sunt pe ultima sută cu lansarea unui nou produs, marca Hâț, la finele lui noiembrie. Am tot făcut drumuri în Germania, unde se află fabrica.

Am văzut ce se întâmplă pe afară, dar aleg să nu-mi fie teamă să călătoresc. Ei bine, nu mă duc nici prin zonele periculoase. Nu mă joc cu focul, cum s-ar spune. Mai am o plecare peste granițe, în viitorul apropiat, la finele lui octombrie am iar filmări în Europa”, a spus Dorian Popa pentru aceeași sursă menționată mai sus.