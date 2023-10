Bruneta nu a confirmat cele apărute în spațiul public, însă a tinut să precizeze că este normal să facă lucruri separat de iubitul ei. Totodată, aceasta a spus că și-a mutat atelierul de croitorie din locuința celebrului influencer, la 5 minute de imobilul de lux din Domnești.

„Nu vreau să discut despre așa ceva. Suntem de 11 ani împreună, e normal să facem și lucruri separat. Nu mai e ca în primul an. Eu mi-am mutat atelierul în altă parte, pentru că nu mai era în regulă să fie în mansarda casei noastre. Dar e la 5 minute de casa noastră”, a dezvăluit Claudia Iosif, pentru Cancan.

La rândul lui, Dorian Popa nu a vrut să comenteze pe seama zvonurilor apărute în spațiul public despre despărțirea dintre el și iubita lui. Acesta a explicat doar că urmează o perioadă în care este foarte mult timp plecat de acasă.

„Am fost pe drumuri, nu prea mai apuc să dorm. Am plecat cu duba, tocmai ca să mă odihnesc. Acum merg la Craiova, la noapte ne întoarcem pentru că mâine am două evenimente în București. Sunt pe ultima sută cu lansarea unui nou produs, marca Hâț, la finele lui noiembrie. Am tot făcut drumuri în Germania, unde se află fabrica.

Am văzut ce se întâmplă pe afară, dar aleg să nu-mi fie teamă să călătoresc. Ei bine, nu mă duc nici prin zonele periculoase. Nu mă joc cu focul, cum s-ar spune. Mai am o plecare peste granițe, în viitorul apropiat, la finele lui octombrie am iar filmări în Europa”, a spus Dorian Popa pentru aceeași sursă menționată mai sus.