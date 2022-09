Celebrul bucătar a fost prins pe chef pe șantier, la restaurantul său, care va fi deschis în curând, scrie Spynews. Scărlătescu a mărturisit că a fost foarte implicat în fiecare detaliu, nu doar în ceea ce ține de meniu.

Restaurantul va purta numele XChef by Cătălin Scărlătescu. „În sezonul 10, a apărut și primul meu copilaș. Mi-am făcut un restaurant. Trebuie să știu eu unde sunt țevile, unde sunt băgate firele, pe unde tragem lumina, pe unde scoatem lumina (…). Așa începe epopeea”, a spus chef Cătălin Scărlătescu, la premiera sezonului 10 „Chefi la cuțite”.

Chef Sorin Bontea a fost cel care a venit să-l ia la filmări pe prietenul său și a putut vedea cum arată restaurantul lui. Extrem de mândru, Cătălin Scărlătescu i-a arătat „copilașul lui”, așa își alintă restaurantul.

Cătălin Scărlătescu a spus că o va angaja pe Narcisa Birjaru

Concurenta lui Cătălin Scărlătescu a câștigat marea finală „Chefi la cuțite”, sezonul 9. „Sezonul 9 mi-a depășit toate așteptările. Pentru prima dată în istoria „Chefi la cuțite” o femeie a reușit să obțină trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!

În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învețe mai mult, să se autodepășească, să câștige. Este un om care a muncit extrem de mult ca să ajungă aici, un om care nu are multă încredere în forțele proprii, dar un om care dă un gust fabulos mâncării. Narcisa, te-ai născut să gătești! Să nu lași pe nimeni să îți ia asta”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram. El a fost cel care a declarat în urmă cu ceva vreme că și-ar dori să lucreze cu Narcisa, să o ia în viitorul lui restaurant.

