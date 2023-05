În prezent, Adrian Țuțu s-a mutat din nou în București, după doi ani petrecuți în Focșani, și a reușit să își construiască propriul studio de muzică, reușind astfel să facă ceea ce iubește cel mai mult. Artistul ne-a dezvăluit ce se întâmplă în viața lui în această perioadă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Pe plan profesional am reușit să construiesc propriul studio, Mycrewmusic, unde intenționez să fiu producător muzical pentru mai mulți artiști din industrie; tot aici am ridicat și un studio foto-video pentru marketing online, lucrez la ceva material, pregătesc niște videoclipuri, pe lângă am dezvoltat și o firmă de personalizat și de design interior, tricouri, căni, tablori, canvas, cărți de vizită etc., alături de cel mai bun prieten din copilărie BEST ÎN TOWN.

Am luat o mică pauză din online o perioadă, ca să le pot face pe toate așa cum îmi doream, dar în perioada asta am lucrat la foarte multe piese, pentru că fără muzică nu pot să stau și chiar dacă platformele de muzică se mișcă mai greu, o să vin cu niște lansări frumoase!”, a declarat Adrian Țuțu pentru Libertatea.

Recomandări Ce este „Rețeaua Albanezu”, descoperită la 60 de kilometri de capitala Albaniei, și cum se leagă ea de baronul PNL Iulian Dumitrescu

Adrian Țuțu ne-a dezvăluit că nu mai este singur, iar lucrurile s-au așezat în viața lui și pe plan personal. Fără a dezvălui identitatea partenerei lui, acesta a recunoscut că iubește și este iubit.

„Și pe plan personal am luat multe decizii radicale, pot să spun că m-am așezat, lucru care m-a ajutat foarte mult să mă concentrez mai bine asupra lucrurilor pe care vreau să le fac! Este altceva când ești iubit și fericit pe plan personal, cel profesional merge mult mai bine!”, ne-a mai spus primul câștigător „Românii au talent”.

De-a lungul anilor Adrian Țuțu a lansat multe melodii, precum „Motivat”, „Masca falsă”, „Nimic nu mă oprește”, „Cu siguranță poți” sau „Nimic nu te doboară”, acesta fiind și cel mai recent single al său.

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro De ce nu mai apare Meghan Markle în certificatul de naștere al fiului ei. Ce e scris în dreptul numelui mamei

TVMANIA.RO Andreea Moromete, eliminată de la Survivor România 2023.Gestul uimitor al fostei Războinice

FANATIK.RO Obiceiul care îți strică vederea. Greșeala pe care multe femei o fac zi de zi

Știrileprotv.ro Piesa României de la Eurovision 2023, desființată de norvegieni. „Îngrozitor! Unde îi găsesc pe oamenii aceștia?”

Observatornews.ro Prognoza meteo pentru vara 2023. Primele estimări anunță valuri de căldură, inclusiv în România

Orangesport.ro Victorie pentru FCSB? Lovitură: ce înseamnă, de fapt, rejudecarea palmaresului Stelei! Ce club are cele mai mari şanse să aibă Cupa Campionilor | EXCLUSIV

Unica.ro Probleme pentru Gina Pistol și Smiley înainte de nuntă: 'Dacă nu ne despărțim acum, nu ne mai desparte nimeni'