La mai toate emisiunile de televiziune la care a fost invitat, chiar și în interviuri, Cuzin Toma a povestit despre cariera lui în actorie, despre cum și-a ales acest drum în viață. A preferat să fie discret în ceea pe privește viața personală.

Cu toate acestea, acum ceva vreme, el a făcut o excepție. S-a aflat cu cine e căsătorit, cu cine se iubește Cuzin Toma. Actorul e căsătorit cu Cristina Toma și împreună au doi copii.

Aceștia s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, pe când aveau doar 16 ani. „Am cunoscut-o pe un lac, unde se duceau copiii să facă baie. Am văzut-o şi trei ani n-am mai văzut nimic în faţa ochilor”, povestea actorul într-un interviu, potrivit click.ro.

Cristina Toma este artist plastic și au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel. În 2015, cei doi soți au jucat, alături de fiul lor, Nicodim, în pelicula „Comoara”, regizată de Corneliu Porumboiu, iar la premieră a venit toată familia, în formulă completă.

De la începutul relației cu Cristina, Cuzin Toma are doar amintiri frumoase. „Eu eram miner şi intrasem într-o familie de artişti, de oameni de cultură, mama ei era profesoară, tatăl ei era inginer, iar ea, artistă. Îţi dai seama cum eram eu… La întâlnirile cu ei nu trebuia să se vadă şi să se simtă… Cumva, am reuşit să-i păcălesc până n-a mai fost nevoie să mă prefac în faţa lor.

Ei m-au plăcut oricum, am avut o relaţie foarte bună. Mama ei, fiind profesoară de română şi franceză, chiar m-a învăţat gramatică. Mă hotărâsem să dau la Sport şi mama ei m-a învăţat să vorbesc, să scriu cât de cât corect şi aşa am intrat la Facultatea de Sport, dar nu am terminat-o, pentru că în 2002 m-am apucat de Actorie”, a povestit Toma Cuzin.

