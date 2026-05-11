Reguli împotriva consumului de mâncare și băutură în autobuz

Totul s-a petrecut pe un autobuz De Lijn, unde femeia călătorea împreună cu fiica sa. Când bebelușul a început să plângă de foame, mama i-a oferit un biberon. Șoferul a intervenit imediat, explicând că regulile interzic consumul de alimente și băuturi în vehiculele companiei.

„Nu am mai auzit niciodată că acest lucru ar fi interzis”, a spus femeia, vizibil surprinsă, în videoclipul postat ulterior pe TikTok. În imagini, șoferul iese din cabină, arătând regulamentul afișat în autobuz: „Uitați ce scrie aici: fără mâncare, fără băutură”.

După ce pasagera a citit cu voce tare regula, șoferul a concluzionat: „Gata, asta e tot”.

Mama, însă, nu a fost convinsă. „Copilul meu a băut întotdeauna biberonul în autobuz. Niciodată nu a fost o problemă”, a declarat ea, exprimându-și frustrarea.

Poziția companiei de transport în comun

Compania De Lijn a confirmat că există o regulă generală care interzice consumul de alimente și băuturi în autobuzele lor. Totuși, purtătorul de cuvânt Jens Van Herp a subliniat că această regulă nu este absolută.

„Condițiile de călătorie prevăd că nu este permis să mănânci sau să bei în autobuz. Totuși, regula nu este bătută în cuie”, a explicat Van Herp.

„Dacă un bebeluș are nevoie de hrană, este rezonabil ca acest lucru să fie permis, indiferent de circumstanțe. Șoferul implicat a fost informat despre acest aspect și a înțeles situația”, a adăugat reprezentantul De Lijn.

Reacții din mediul online

Videoclipul a atras mii de comentarii și reacții pe TikTok. Mulți utilizatori s-au exprimat în sprijinul mamei, considerând incidentul drept „absurd” și „lipsit de respect”.

„Este un bebeluș. Fiți raționali!” a scris un utilizator. Alții, însă, au apărat poziția șoferului, argumentând că „regulile sunt reguli și trebuie respectate”.

Într-o declarație pentru Nieuws Blad, mama a explicat că intenția ei nu este să critice personal șoferul, ci să pună în discuție modul în care astfel de situații sunt gestionate: „Pentru mine, este important ca tema hrănirii bebelușilor în timpul călătoriilor lungi cu transportul public să devină un subiect dezbătut”.

