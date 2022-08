Cum arată Silvia Dumitrescu la 62 de ani: „Nu vreau neapărat să mă adaptez”. Nu mai merge la petreceri și se dedică familiei

Cu părul tuns scurt, colorat în nuanțe puternice, îmbrăcată cu colanți sau rochii scurte, colorate sau vaporoase, Silvia Dumitrescu atrege atenția oriunde apare. Recent, ea a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a povestit despre alegerile ei vestimentare încă de pe vremea regimului comunist.

„Mă îmbrăcam în stilul meu, mai nonconformist. Făceam comandă în străinătate. Pe vremea aia nu se găsea nimic la noi. Am avut primii blugi mulați, am fost în Turcia și i-am luat chiar eu. Am venit cu chestii noi, cu frizuri noi. Mergeam pe stradă, toți întorceau capul. Mă opreau fete care puneau mâna să vadă dacă e perucă”, a povestit artista la Pro TV, conform Fanatik.

„Eu cu sufletul m-am păstrat așa, la fel de tânără și vivace, însă acum sunt alte vremuri. Nu vreau neapărat să mă adaptez. Mi-a plăcut atât de mult perioada aceea. Eu nu prea mai merg pe la petreceri, am început să am o viață mai casnică, dar îmi place și viața asta. Îmi umple sufletul viața de familie. Pentru mine, familia contează enorm de mult”, a mai dezvăluit Silvia Dumitrescu.

În anul 2020, Silvia Dumitrescu a apărut în costum de baie la malul mării. Artista a publicat imaginile, iar fanii au felicitat-o pentru curajul de a ajunge până la geamandură. Mereu s-a mândrit cu silueta ei. â

