Cum arată Viviana Sposub după 6 luni de sport intens la sală. „Ador rezultatele și ador cum mă simt”

Acum, Viviana Sposub s-a filmat în sala de sport și a transmis un mesaj celor care o urmăresc. Fosta iubită a actorului George Burcea se află într-o formă de invidiat, la șase luni după ce s-a apucat de sală.

„Eu și @vlad_ctin ne-am dat seama că au trecut deja 6 luni de când m-am apucat serios de sală. Ador rezultatele și ador cum mă simt”

În 2023, George Burcea și Viviana Sposub au anunțat o despărțire, însă curând după aceea s-au împăcat, dându-și seama că sunt mai fericiți împreună. În cei cinci ani petrecuți împreună, cei doi au învățat să gestioneze momentele tensionate și să se sprijine reciproc, atât în viața personală, cât și în carierele lor de succes.

George Burcea a mărturisit în 2024 că cei patru ani de relație au fost trăiți intens de amândoi, iar faptul că s-au susținut reciproc în carierele lor a avut un impact major asupra poveștii lor de iubire, întărindu-le legătura și aducându-i mai aproape unul de celălalt.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a declarat George Burcea, la „Viață fără filtru” în 2024.

