Invitată în platoul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV, Mirabela Dauer a surprins cu starea ei de spirit, cu energia de care a dat dovadă. Ajunsă la 74 de ani, artista nu dă semne că a obosit, se bucură de fiecare apariție la TV, de fiecare invitație pe care o are.

În emisiune, ea a subliniat că iubește mult viața, tocmai de aceea se preocupă mult de sănătatea ei, de starea de bine. Are grijă să facă zilnic mișcare, dar și masaj de câteva ori pe săptămână.

„Am grijă de mine pentru că iubesc foarte mult viața! Nu vreau să mor, să zac, nu vreau să fiu o povară și atunci am grijă de mine. De la 25 de ani merg la cosmetica. În tinerețe, mergeam cu avionul în fiecare luna la Târgu Mureș, aveam pe cineva acolo.

Fac și masaj de trei ori pe săptămână, foarte rar fac de două ori pe săptămână, sunt dependenta de masaj. Mă relaxează și mă ajuta pentru că merg mult pe jos, nu mă mai doare spatele.

Dieta nu am ținut, deci nu îmi lua mâncarea! Cel mai bine mănânc dimineața, chiar și când fumam, mai întâi mâncam și apoi aprindeam o țigară. Nu mănânc de foame, mănânc de plăcere”, a mărturisit Mirabela Dauer pentru emisiunea „Vorbește lumea”, conform playtech.ro.

Ce pensie are Mirabela Dauer la 74 de ani

Mirabela Dauer este una dintre cele mai iubite artiste din România. În urmă cu aproximativ un an, ea a dezvăluit ce pensie primește lunar de la stat, după 58 de ani de carieră. Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, artista a mărturisit că are o pensie de 1.300 de lei, care este suplimentată cu cea de merit, pe care o primește din perioada guvernării Ponta.

„Am avut o pensie de doi bani, dar domnul Ponta – mă rog în fiecare zi pentru sănătatea lui – este singurul care s-a gândit la artiști și ne-a ridicat pensia. Datorită acestei pensii de merit, am putut să îmi plătesc spitalul. Nu este imensă, nu o car cu sacul, dar datorită acestei pensii eu am putut să plătesc analizele. Îi mulțumesc dimineața, la prânz și seara pentru că am putut fără să cerșesc”, a spus Mirabela Dauer, citată de Fanatik.

