„România a participat activ și cu succes la efortul transatlantic, coordonat de Departamentul de Stat al SUA, care a presupus și recuperarea a doi ofițeri moldoveni ținuți captivi în Federația Rusă. Demersurile diplomatice și de intelligence, încheiate cu schimbul de deținuți, au fost posibile și ca urmare a eforturilor autorităților române”, a scris Nicușor Dan pe contul său de X.

„SRI, în coordonare cu partenerii din Cehia, Polonia și Ungaria, a documentat acțiunile de spionaj în favoarea KGB Belarus derulate de Alexandru Bălan, fundamentând reținerea acestuia în România. În continuarea acțiunilor SRI, instituțiile judiciare române au acționat conform competențelor și au răspuns pozitiv solicitărilor autorităților din Republica Moldova de extrādare a cetățeanului moldovean, ceea ce a permis ulterior efectuarea schimbului”, a adăugat președintele României.

„Alături de partenerii noștri strategici, România rămâne dedicată eforturilor diplomatice și de intelligence colective, precum și susținerii Republicii Moldova”, a dat asigurări președintele Nicușor Dan.

Trei cetăţeni polonezi deţinuţi în Belarus şi doi ofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Rep. Moldova aflaţi în detenţie în Rusia au fost eliberaţi ca urmare a colaborării dintre SUA, Polonia, România și Rep. Moldova.

În schimbul eliberării celor doi ofițeri SIS, Rep. Moldova a predat-o Rusiei pe Nina Popova, soția unui militar rus din Transnistria condamnată la închisoare pentru mituirea unui vameș și suspectată totodată de spionaj, și l-a predat Belarusului pe Alexandru Bălan, condamnat la închisoare pentru trădare de ţară în interesul KGB-ului de la Minsk.

Arestat anul trecut la Timișoarea, Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, a fost extrădat vinerea trecută în Rep. Moldova.

Ambasada SUA la Bucureşti a salutat „rolul semnificativ” al României în acest schimb de spioni și deținuți. Președinta Rep. Moldova Maia Sandu și premierul Poloniei Donald Tusk au mulțumit de asemenea României.

