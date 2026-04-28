„Salutăm eliberarea a trei cetăţeni polonezi şi a doi cetăţeni moldoveni din detenţie din Belarus şi Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susţinute şi o coordonare strânsă între parteneri.

România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia şi Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranţă acasă a cinci persoane”, a transmis Ambasada SUA la București.

Conform misiunii diplomatice americane, acest rezultat evidenţiază importanţa parteneriatelor de încredere şi a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate şi umanitare.

Emisarul lui Trump în Belarus menționează o coordonare strânsă

Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump în Belarus, John Coale, a anunţat mai devreme că, împreună cu echipa sa, a contribuit la obţinerea eliberării a trei cetățeni polonezi şi a doi cetățeni moldoveni.

Emisarul lui Trump a invocat coordonarea strânsă cu mai mulţi parteneri de încredere, mulţumind României, Rep. Moldova și Poloniei pentru sprijinul lor de nepreţuit în acest efort.

Maia Sandu a anunțat predarea spionului Alexandru Bălan

Președinta Rep. Moldova, Maia Sandu, a anunțat la rândul ei eliberarea a „doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia”. Cei doi cetățeni moldoveni, eliberați „într-un schimb internațional de persoane” și în urma „unei operațiuni complexe”, sunt angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Rep. Moldova.

Potrivit Maiei Sandu, operațiunea a durat timp „de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate”. „Anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operațiunea, dar și viața celor doi cetățeni moldoveni”, a subliniat ea.

Cei doi ofițeri SIS au fost eliberați, la solicitarea celeilalte părți, „cu un cetățean al Federației Ruse, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”, a precizat Maia Sandu.

„Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la doi deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova”, a subliniat președinta Rep. Moldova.

Președinta Rep. Moldova a mulțumit Statelor Unite, României și Poloniei

Maia Sandu a mulțumit României, Poloniei și SUA pentru „implicare la fiecare etapă a procesului”.

„Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre”, a transmis președinta Rep. Moldova.

Alexandru Bălan (47 de ani), fost director adjunct al SIS – cetățean moldovean și cetățean român -, a fost arestat pe 8 septembrie 2025 pe aeroportul din Timișoara și adus la București pentru audieri într-un dosar de divulgare de secrete de stat „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională”.

Cine este Alexandru Bălan, arestat în România și extrădat cu câteva zile înainte de predare

În timp ce participa la conferințe pe tematici de securitate și pleda într-un proeuropean convins, Alexandru Bălan trezea suspiciuni că se întâlnea cu ofițeri din KGB-ul din Belarus și oferea informații în schimbul unor recompense financiare.

Potrivit DIICOT, fostul director adjunct al SIS s-a întâlnit de două ori la Budapesta, capitala Ungariei, în 2024 și 2025, cu ofiţeri de informaţii din cadrul KGB-ului din Belarus. SRI a precizat că demascarea spionului a fost o acțiune complexă, făcută în cooperare cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Condamnat la un an și șase luni de închisoare în Republica Moldova în data de 15 aprilie, Alexandru Bălan a fost extrădat vinerea trecută. Alexandru Bălan a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, condamnat pe 16 aprilie la 19 ani de închisoare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”.

Nina Popova, o soție de militar rus acuzată de spionaj

Nina Popova este soția unui soldat rus – unii afirmă că agent GRU – aflat în Transnistria, o regiune separatistă din estul Republicii Moldova unde Moscova menține o prezență militară ilegală. Femeia a fost arestată pe 3 iulie 2025 pe aeroportul din Chișinău și condamnată pentru că a încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a-i permite accesul în țară, în pofida interdicției. Ea susținea atunci că intenționa să-și viziteze o prietenă din Transnistria.

Pe 25 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o la un an de închisoare cu executare și la o amendă de 200.000 de lei moldovenești (aproape 10.000 de euro) pentru coruperea unei persoane publice.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a recunoscut că Nina Popova este soția unui militar rus, care își desfășoară serviciul în cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse în Transnistria. În afară de condamnarea la un an de închisoare pentru tentativa de mituire a unui angajat al Poliției de Frontieră, Nina Popova era vizată, din martie 2026, într-o altă cauză penală pentru spionaj, notează TVR Moldova.

Polonezii au eliberat un arheolog rus cerut insistent de Moscova

Maia Sandu nu a dezvăluit identitatea celor doi ofițeri SIS eliberați și nici nu a precizat cum și când au ajuns în detenție în Rusia. Agenția de presă de stat TASS susține că cetățenii moldoveni eliberați marți „au sosit în Rusia în 2025 cu documente întocmite pe baza unor date fictive cu scopul de a desfășura activități de spionaj”. TASS afirmă că eliberarea Ninei Popova și a altor ruși a fost posibilă în urma unei colaborări între FSB și KGB-ul din Belarus.

FSB susține că cetățenii moldoveni și polonezi au fost eliberați în schimbul lui Aleksandr Butiaghin, arestat de Varșovia la cererea Ucrainei pentru excavații în Crimeea anexată, și în schimbul „soției unui militar rus din regiunea transnistreană”.

Presa de stat din Belarus relatează despre un schimb de deținuți în formatul „cinci la cinci”.

Donald Tusk s-a dus la granița cu Belarus și a mulțumit României

Unul dintre polonezii eliberați este Andrzej Poczobut, unul dintre liderii opoziției din Belarus. Andrzej Poczobut, eliberat după cinci ani de detenție, a fost întâmpinat la graniță de către premierul polonez Donald Tusk.

Șeful Guvernului de la Varșovia a mulțumit, la rândul lui, Statelor Unite, României și Rep. Moldova pentru asistența acordată în eliberarea a trei cetățeni polonezi. Nu se știe deocamdată cine sunt ceilalți doi cetățeni polonezi eliberați.