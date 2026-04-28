Portofoliu bursier de 7,5 milioane de lei

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și coautorul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, alături de social-democratul Marian Neacșu, s-a remarcat la finalul anului 2024 ca un important investitor bursier, potrivit Ziarul Financiar. Portofoliul său de acţiuni şi titluri listate la Bursa de Valori Bucureşti atingea atunci o valoare declarată de aproximativ 7,5 milioane de lei, echivalentul a circa 1,5 milioane de euro.

Primele trei dețineri din portofoliul său însumau aproximativ 3,9 milioane de lei: Banca Transilvania – 1,5 milioane lei (55.584 acțiuni); OMV Petrom – 1,21 milioane lei (1,69 mil. acțiuni); Romgaz – 1,21 milioane lei (225.490 acțiuni).

Senatorul AUR mai deținea participații importante în Hidroelectrica (666.926 lei), Nuclearelectrica (583.144 lei) și Transgaz (420.640 lei). În total, portofoliul său cuprinde 23 de emitenți din domenii diverse, precum pharma, telecom sau imobiliare, la care se adaugă obligațiuni municipale emise de Reșița (peste 51.000 euro).

În schimb, soția sa, Mihaela Peiu, deținea terenuri agricole și forestiere. Aceasta nu figurează cu investiții pe bursă.

O creștere potențială spectaculoasă

Deși valorile declarate oficial sunt cele de la sfârșitul anului 2024, contextul bursier recent sugerează o apreciere masivă. Având în vedere că indicele BET a crescut cu 60% în 2025 și cu încă 20% la începutul lui 2026, averea sa mobiliară ar fi putut trece de pragul de 10 milioane de lei, presupunând că structura portofoliului a rămas neschimbată, potrivit Zf.ro.

Născut în 1967, Petrișor Peiu a absolvit Universitatea Politehnica din Bucureşti, unde a obţinut diploma de inginer în 1990 şi titlul de doctor în inginerie în 1996. A fost consilier al prim-ministrului Radu Vasile între 1998 şi 1999 și al lui Adrian Năstase între 2001 şi 2002, subsecretar de stat pentru politici economice între 2002 şi 2003 şi vicepreşedinte al Agenţiei pentru Investiţii Străine între 2003 şi 2004. De asemenea, a deţinut funcţii de conducere în companii precum Sidex Galaţi, Romtelecom, Omniasig şi Electroputere.

Conform ultimei declarații de avere, cea din decembrie 2024, veniturile sale cumulau salarii de la Politehnică și companii de consultanță – aproximativ 164.000 lei, însă grosul câștigurilor proveneau din piața de capital: peste 600.000 de lei din dividende, cupoane și profit din tranzacții.

În prezent, Peiu este responsabil de „partea tehnică” a moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Documentul urmează să fie votat pe 5 mai.