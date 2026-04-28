Deși a subliniat respectul pentru premierul în funcție, pe care l-a descris drept o persoană serioasă, șeful statului a fost categoric în privința viitorului politic, dând asigurări că România nu va ajunge la alegeri anticipate și nici la o guvernare formată de PSD și AUR.
„În primul rând avem declaraţia partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forţe anti-occidentale AUR. Asta este un lucru şi apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acest scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.
Încercând să calmeze piețele și opinia publică, președintele a invocat „succese parlamentare” recente, precum votarea fondurilor de 9 miliarde de lei pentru programul SAFE, în ciuda instabilității politice.
Nu vom avea alegeri anticipate și nici o guvernare PSD-AUR, spune președintele
„Este foarte improbabil să avem o Coaliție de guvernare PSD-AUR”, a declarat președintele fără să spună pe ce se bazează.
Nicușor Dan a evitat să spună dacă îl susține sau nu pe Bolojan: „E un split între două partide pro europene. Îmi păstrez echidistanța”
Întrebat dacă îşi exercită rolul de mediator, şeful statului a fost pus serios în încurcătură ocolind un răspuns direct: „Desigur, l-am exercitat alaltăieri, când am agreat… adică faptul că am avut votul de azi se datorează şi acelei discuţii pe care noi am avut-o alaltăieri”.
Președintele Nicușor Dan a evitat să confirme susținerea directă pentru premierul Ilie Bolojan în plină criză politică, limitându-se să constate „o ruptură” între principalele partide pro-europene.
„Este o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă, ce am constatat cu toţii de mai mult timp este că avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene. Faţă de această chestiune care s-a transmis ntr-un act administrativ – moţiune de cenzură – îmi păstrez echidistanţa”, a declarat șeful statului.
Deși a recunoscut că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR era un scenariu previzibil, șeful statului a subliniat că a rămas implicat în gestionarea blocajului, catalogând totodată drept „foarte improbabilă” formarea unei viitoare coaliții de guvernare între social-democrați și formațiunea suveranistă.
Nicușor Dan: Moțiunea de cenzură era unul din scenariile la care ne așteptam
Președintele Nicușor Dan susține acum declarații de presă în marja Summit-ului I3M de la Dubrovnik, unde va aborda teme de securitate regională, dar va răspunde și întrebărilor jurnaliștilor referitoare la criza politică internă.
„Azi s-au întâmplat două lucruri: s-a depus o moţiune de cenzură şi, în Parlamentul României, s-au votat 9 miliarde de lei pentru SAFE.”, a declarat Nicuşor Dan, a spus președintele de la summitul de la Dubrovnik.
„Pe de-o parte, avem o moţiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne aşteptam în urma tensiunilor care au crescut şi au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcţia pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect aşa de important pentru România ca el să treacă şi să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.
Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat marți că s-au strâns peste 245 de semnături pentru moţiunea de cenzură și că nu are emoții că nu va trece de Parlament și că Guvernul Bolojan nu va cădea. Ulterior, într-o conferință de presă, Simion a spus că moțiunea a fost depusă și că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai.
Nicușor Dan, acuzat dur de susținători că nu s-a implicat suficient pentru rezolvarea crizei politice
Postarea lui Nicușor Dan de la summitul din Croația a iscat un val de indignare pe Facebook. Românii îi reproșează șefului statului că nu a făcut nimic pentru a stopa criza politică. „Sunteți o mare dezamăgire pentru toți votanții dumneavoastră”, i-a transmis o internaută.
Postarea a enervat internetul, iar sutele de mesaje primite de președintele României nu au fost deloc prietenoase:
- „România și Ilie Bolojan au nevoie de tine acasă. Cred că e timpul să terminăm cu medierea și să îți aduci aminte cine și de ce te-a votat. Altfel vei deveni parte din visul urat care ni se pregătește. Și nu, nimeni în afară de PSD nu vrea un tehnocrat sau un alt liberal”
- „Scaunul este mai important pentru tine decat tara asta. Vei ramane ca cel mai rau exemplu de presedinte din istoria tarii noastre. Noi nu vom uita tradarea ta”
- „Teleleu? Acum?”
- „Va votez si a doua oara! De data asta, la suspendare!”, sunt doar câteva dintre mesaje.
- „D-le Președinte ați ajuns să aveți 52 de like-uri într-o oră….faceți ceva că ne ducem la vale rău….”
- „Îi arde casa și el întreabă de cheile de la poartă”
- „Domnule Președinte, până te întorci, aici este deșert”
- „Lasă plimbările, că tara arde”, i-au transmis românii președintelui țării.
PetruDoru 28.04.2026, 19:54
NICUSOARE..........tara arde si tu te piepteni! Ma faci sa zic.....TRAIASCA AUR! trezeste-te mai BAIATULE! Ca vine simion si te debarca! Iesi din integralele tale! 😀
nasty1 28.04.2026, 20:04
Sper ca la urmatoarele alegeri prezidentiale sa candideze Bolojan sau Kovesi si sa-l spulbere pe PeSeDan, sa avem un presedinte care nu e sluga PSD.
dante69 28.04.2026, 20:17
Acest presedinte scos din joben de forte obscure isi depaseste cu lejeritate prerogativele constitutionale. Ce paragraf ii da dreptul sa declare cu subiect si predicat ca e abilitat sa excluda de la sine putere un partid politic legal constituit votat de cetateni ? Incredibil !
