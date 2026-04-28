Nicușor Dan: Moțiunea de cenzură era unul din scenariile la care ne așteptam

Nicușor Dan a evitat să spună dacă îl susține sau nu pe Bolojan: „E un split între două partide pro europene. Îmi păstrez echidistanța”

Deși a subliniat respectul pentru premierul în funcție, pe care l-a descris drept o persoană serioasă, șeful statului a fost categoric în privința viitorului politic, dând asigurări că România nu va ajunge la alegeri anticipate și nici la o guvernare formată de PSD și AUR.

„În primul rând avem declaraţia partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forţe anti-occidentale AUR. Asta este un lucru şi apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acest scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Încercând să calmeze piețele și opinia publică, președintele a invocat „succese parlamentare” recente, precum votarea fondurilor de 9 miliarde de lei pentru programul SAFE, în ciuda instabilității politice.

19:47 - Acum 2 ore Nu vom avea alegeri anticipate și nici o guvernare PSD-AUR, spune președintele „Este foarte improbabil să avem o Coaliție de guvernare PSD-AUR”, a declarat președintele fără să spună pe ce se bazează. „În primul rând avem declaraţia partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forţe anti-occidentale AUR. Asta este un lucru şi apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acest scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

19:45 - Acum 2 ore Nicușor Dan a evitat să spună dacă îl susține sau nu pe Bolojan: „E un split între două partide pro europene. Îmi păstrez echidistanța” Întrebat dacă îşi exercită rolul de mediator, şeful statului a fost pus serios în încurcătură ocolind un răspuns direct: „Desigur, l-am exercitat alaltăieri, când am agreat… adică faptul că am avut votul de azi se datorează şi acelei discuţii pe care noi am avut-o alaltăieri”. Președintele Nicușor Dan a evitat să confirme susținerea directă pentru premierul Ilie Bolojan în plină criză politică, limitându-se să constate „o ruptură” între principalele partide pro-europene. „Este o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă, ce am constatat cu toţii de mai mult timp este că avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene. Faţă de această chestiune care s-a transmis ntr-un act administrativ – moţiune de cenzură – îmi păstrez echidistanţa”, a declarat șeful statului. Deși a recunoscut că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR era un scenariu previzibil, șeful statului a subliniat că a rămas implicat în gestionarea blocajului, catalogând totodată drept „foarte improbabilă” formarea unei viitoare coaliții de guvernare între social-democrați și formațiunea suveranistă.

19:44 - Acum 2 ore Nicușor Dan: Moțiunea de cenzură era unul din scenariile la care ne așteptam Președintele Nicușor Dan susține acum declarații de presă în marja Summit-ului I3M de la Dubrovnik, unde va aborda teme de securitate regională, dar va răspunde și întrebărilor jurnaliștilor referitoare la criza politică internă. „Azi s-au întâmplat două lucruri: s-a depus o moţiune de cenzură şi, în Parlamentul României, s-au votat 9 miliarde de lei pentru SAFE.", a declarat Nicuşor Dan, a spus președintele de la summitul de la Dubrovnik. „Pe de-o parte, avem o moţiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne aşteptam în urma tensiunilor care au crescut şi au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcţia pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect aşa de important pentru România ca el să treacă şi să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării", a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan. Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai Preşedintele AUR, George Simion, a declarat marți că s-au strâns peste 245 de semnături pentru moţiunea de cenzură și că nu are emoții că nu va trece de Parlament și că Guvernul Bolojan nu va cădea. Ulterior, într-o conferință de presă, Simion a spus că moțiunea a fost depusă și că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai. Nicușor Dan, acuzat dur de susținători că nu s-a implicat suficient pentru rezolvarea crizei politice Postarea lui Nicușor Dan de la summitul din Croația a iscat un val de indignare pe Facebook. Românii îi reproșează șefului statului că nu a făcut nimic pentru a stopa criza politică. „Sunteți o mare dezamăgire pentru toți votanții dumneavoastră", i-a transmis o internaută. Postarea a enervat internetul, iar sutele de mesaje primite de președintele României nu au fost deloc prietenoase: „România și Ilie Bolojan au nevoie de tine acasă. Cred că e timpul să terminăm cu medierea și să îți aduci aminte cine și de ce te-a votat. Altfel vei deveni parte din visul urat care ni se pregătește. Și nu, nimeni în afară de PSD nu vrea un tehnocrat sau un alt liberal" „Scaunul este mai important pentru tine decat tara asta. Vei ramane ca cel mai rau exemplu de presedinte din istoria tarii noastre. Noi nu vom uita tradarea ta" „Teleleu? Acum?" „Va votez si a doua oara! De data asta, la suspendare!", sunt doar câteva dintre mesaje. „D-le Președinte ați ajuns să aveți 52 de like-uri într-o oră….faceți ceva că ne ducem la vale rău…." „Îi arde casa și el întreabă de cheile de la poartă" „Domnule Președinte, până te întorci, aici este deșert" „Lasă plimbările, că tara arde", i-au transmis românii președintelui țării.

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații