Anastasia Soare e originară din Constanța. Recent a mers în orașul natal pentru a-și vedea familia, pe toți cei dragi. Ulterior, „regina sprâncenelor” și fiica ei au fost invitate la mai multe evenimente, în București. Anastasia și Claudia Soare apar într-o imagine postată pe Instagram chiar în platoul emisiunii „iUmor”, de la Antena 1, alături de Delia.

Plecată în America în 1989, la doar 32 de ani, Anastasia Soare și-a creat acolo o afacere de succes, la ora actuală are o avere care a fost estimată de Forbes la 1,2 miliarde de dolari.

Într-un interviu pentru „Teo Show”, ea a făcut declarații despre viața pe care o are acum. „Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci. Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă”, a spus ea la Kanal D.

Nu s-a ferit și a dezvăluit și secretul succesului ei. „Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”, a spus Anastasia, care are din 1996 propriul brand.

Norvina, pe numele ei Claudia Soare, îi calcă pe urme celebrei sale mame. „Este o mare mândrie pentru mine ceea ce am realizat, dar este o mândrie mult mai mare să o văd pe fiica mea să facă ceea ce îi place și să fie atât de dedicată. Motivul pentru care a început să lucreze cu mine… pentru că nu aveam niciodată timp să stau cu ea”, a spus Anastasia despre fiica ei.

Tânăra a surprins cu apariția ei, are părul vopsit roz, e machiată cu mult roz, are buze cărnoase, ochi albaștri și nas ascuțit.

În cadrul interviului Anastasia Soare și-a întrebat fiica la ce ea nu excelează. „La întâlniri”, a spus Norvina.

„Deci în viața mea personală, la întâlniri. Da, pentru că munca este prioritatea. Asta este”, a declarat Anastasia.

Întrebată despre look-ul ei, Norvina, căci așa îi place să i se spună, a spus de unde s-a inspirat. „Îmi plac personajele anime și am vrut întotdeauna să devin cu astfel de personaj. Mi-am făcut stilul meu, care e potrivit pentru mine și este puțin animat, puțin excentric. Mă simt foarte confortabil”, a declarat tânăra, care și-a și lăudat mama în fața camerei de filmat.

„Foarte mândră sunt de ea! E cea mai bună”, a mai zis ea.

