„Am ajuns în Mauritius. Soare, liniște, familie și câteva zile în care punem pe pauză tot ce înseamnă agitație.



Și da, se pare că am venit până aici cu inimile „Tradițional” la noi. Unele lucruri le iei cu tine oriunde ai merge”, a scris Cătălin Măruță pe contul de socializare.

Ce spune Andra despre familia ei

Andra și Cătălin Măruță sunt căsătoriți de 18 ani, au împreună doi copii, pe Eva și David, și formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz. În cadrul unui interviu acordat recent, Andra și Cătălin au dezvăluit cum arată familia lor, dincolo de camerele de filmat.

„Sincer… seamănă puțin cu o gară în care toate trenurile pleacă în același timp. (râde) Luna mai pentru mine e aproape complet dedicată «Românii au talent». Sunt semifinalele LIVE, care vin la pachet cu alt program. Filmări, emoții, povești incredibile, multă energie consumată, dar și foarte multă bucurie.

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Sunt deja 16 sezoane de când fac parte din proiect și încă mă emoționează oamenii pe care îi întâlnim acolo. În paralel, am concerte, repetiții, drumuri, avioane, bagaje făcute și desfăcute la foc automat… Uneori am impresia, în perioade din acestea, că trollerul meu mă vede mai des decât mă vede canapeaua de acasă.

Dar dincolo de toată agitația asta, încercăm să păstrăm lucrurile care contează cu adevărat: mesele împreună, serile în care povestim, momentele simple.

Chiar dacă uneori ajung acasă foarte târziu, îmi place să mă trezesc dimineața și să-i văd pe toți prin casă, fiecare cu energia lui. Iar acum, sincer, simt că vine vara și am început deja să spun în fiecare zi: «Eu vreau vacanță!». (râde)”, a declarat recent Andra, pentru revista VIVA!







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