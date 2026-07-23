„Veşti bune din Guvernul României! Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de 1 miliard de euro! La şedinţa de Guvern de astăzi a fost adoptată strategia privind conservarea biodiversităţii! 1 miliard de euro din PNRR rămân în ţară pentru investiţii vitale pentru sute de comunităţi!”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Această strategie stabileşte un cadru clar de acţiune pentru perioada 2026-2030, având ca scop protejarea, restaurarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii din România, conform declaraţiilor ministrului. „Fiecare măsură are instituţii responsabile, termene, potenţiale surse de finanţare şi indicatori de rezultat”, a explicat oficialul, subliniind importanţa coordonării şi monitorizării continue a progreselor.

Documentul adoptat include 11 obiective naţionale, centrate pe conservarea ecosistemelor, reducerea riscului de dispariţie a speciilor, utilizarea responsabilă a resurselor naturale şi consolidarea capacităţilor instituţionale, ştiinţifice şi financiare. Printre măsurile propuse se numără restaurarea ecosistemelor degradate, combaterea speciilor invazive şi îmbunătăţirea conectivităţii ecologice.

„Strategia prevede restaurarea ecosistemelor degradate, îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor, refacerea conectivităţii ecologice şi combaterea speciilor alogene invazive. Restaurarea ecosistemelor contribuie direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei şi inundaţiilor, stocarea carbonului, polenizare şi menţinerea fertilităţii solurilor”, a adăugat Diana Buzoianu.

Strategia include şi un plan de acţiune concret, care transformă obiectivele în măsuri verificabile. Acestea includ termene clare, instituţii responsabile şi indicatori de performanţă. Progresele vor fi monitorizate periodic, iar eventualele ajustări vor fi făcute pe baza evaluărilor intermediare.

„Pe scurt: livrăm rezultate pentru generaţiile viitoare”, a concluzionat ministrul interimar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE