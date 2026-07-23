De ce se strică fructele de vară atât de repede?

Modul în care alegi fructele și felul în care le păstrezi după ce ajungi acasă influențează atât gustul, cât și durata lor de păstrare. Unele fructe trebuie ținute la rece imediat, în timp ce altele își pierd aroma dacă ajung prea devreme în frigider. În plus, câteva obiceiuri aparent inofensive, precum spălarea fructelor înainte de depozitare, le pot grăbi alterarea. Specialiștii în siguranță alimentară recomandă câteva reguli simple care te ajută să alegi fructe mai dulci și să le păstrezi proaspete mai multe zile.

Fructele de vară au un conținut ridicat de apă și o coajă mai subțire decât cele specifice sezonului rece. Din acest motiv, sunt mai sensibile la căldură, umezeală și lovituri. O simplă zgârietură poate accelera procesul de alterare, iar un singur fruct mucegăit îl poate compromite rapid pe cel aflat lângă el.

De aceea, primul pas este chiar alegerea fructelor. Evită exemplarele cu pete moi, urme de mucegai sau coajă deteriorată. Verifică întotdeauna partea inferioară a caserolelor cu fructe de pădure, unde se adună cel mai des lichidul lăsat de fructele zdrobite.

Ghid pentru fructe: cum le alegi și cum le depozitezi

Pepenele roșu (Lubenița)

Cum îl alegi: Puține fructe creează mai multe emoții la cumpărare decât pepenele roșu. Din fericire, există câteva semne care te ajută să faci alegerea potrivită. Primul este pata de contact cu solul. Aceasta trebuie să fie crem-gălbuie, nu albă. Cu cât nuanța este mai intensă, cu atât pepenele a avut mai mult timp să se coacă natural în câmp. La fel de important este și sunetul. Dacă bați ușor în coajă, un pepene copt va scoate un sunet grav și înfundat. Un sunet ascuțit indică, de regulă, un fruct insuficient copt.

Nu în ultimul rând, ridică pepenele în brațe. Un fruct bine copt trebuie să fie greu pentru dimensiunea lui, semn că pulpa este bogată în apă și suculentă.

Păstrare: După ce l-ai tăiat, păstrează-l în frigider, acoperit cu folie alimentară sau într-un recipient închis. În aceste condiții își menține prospețimea aproximativ trei zile.

Pepenele galben

Cum îl alegi: Coaja trebuie să fie mată, fără lovituri sau pete moi, iar fructul să emane un parfum discret în partea opusă codiței. Dacă exteriorul este foarte lucios, cel mai probabil a fost cules prea devreme.

Păstrare: Dacă e copt, merge la frigider. Dacă e încă tare, lasă-l 2-3 zile în bucătărie să se îndulcească.

Piersicile și caisele

Cum le alegi: Mulți cumpărători cred că o piersică roșie este automat și dulce. În realitate, culoarea diferă de la un soi la altul și spune prea puțin despre gradul de coacere. Cel mai bun indicator este parfumul. Dacă în zona codiței simți o aromă dulce și intensă, fructul este pregătit pentru consum. La atingere, piersicile și caisele trebuie să fie ferme, dar să cedeze ușor sub presiunea degetelor.

Păstrare: Ține-le la temperatura camerei, ferite de soare, până devin parfumate și moi. Doar atunci le poți muta în frigider pentru încă 2-3 zile.

Cireșele

Cum le alegi: Cireșele sunt printre cele mai perisabile fructe ale verii și trebuie consumate cât mai repede după cumpărare. Cele mai proaspete au codițe verzi, elastice și bine prinse de fruct. Coaja trebuie să fie lucioasă, iar pulpa fermă. Dacă observi încrețituri în jurul codiței, înseamnă că fructele au fost culese de mai mult timp și nu vor rezista multe zile.

Păstrare: Specialiștii recomandă păstrarea cireșelor în frigider imediat după cumpărare. În plus, acestea nu trebuie spălate decât înainte de consum, deoarece umezeala le grăbește alterarea.

Roșiile nu se țin la frigider

Cum le alegi: Deși în bucătărie sunt tratate ca legume, roșiile sunt fructe și au nevoie de o păstrare diferită. Atunci când le alegi, nu te ghida doar după culoare. O roșie gustoasă este grea pentru dimensiunea ei și are un parfum pronunțat în jurul codiței.

Păstrare: Mulți le pun direct în frigider, însă temperaturile scăzute le afectează textura și reduc intensitatea aromei. În doar câteva zile, pulpa poate deveni făinoasă, iar gustul mult mai slab. Cel mai bun loc pentru păstrarea roșiilor este un spațiu răcoros și bine aerisit din bucătărie.

Trucul magic pentru fructele de pădure

Afinele, zmeura, murele și căpșunile sunt extrem de sensibile la umezeală. Din acest motiv, cea mai mare greșeală este să speli fructele de pădure imediat după ce ajungi acasă. Apa rămasă pe coajă, combinată cu umiditatea din frigider, favorizează dezvoltarea mucegaiului și scurtează considerabil perioada în care fructele rămân proaspete. Înainte de a le pune în frigider, verifică fiecare caserolă. Dacă observi un fruct lovit sau mucegăit, îndepărtează-l imediat. Mucegaiul se răspândește foarte repede și poate afecta întreaga cantitate.

Dacă vrei să le prelungești considerabil viața, folosește această metodă:

1. Baia de oțet: Clătește fructele într-o soluție formată din o parte oțet și trei părți apă (oțetul ucide sporii de mucegai).

2. Uscarea perfectă: Întinde fructele pe prosoape de hârtie și lasă-le să se usuce complet.

3. Depozitarea: Pune-le într-un recipient curat, căptușit cu hârtie absorbantă, și abia apoi introdu-le în frigider. Este important ca fructele să fie complet uscate înainte de a ajunge în frigider.

Cele mai frecvente greșeli care scurtează viața fructelor

Multe fructe ajung la gunoi nu pentru că au fost cumpărate prea târziu, ci din cauza modului în care sunt depozitate.

Greșeli care scurtează viața fructelor:

spălarea fructelor înainte de depozitare;

păstrarea fructelor lovite împreună cu cele sănătoase;

Expunerea directă în soare sau lângă surse de căldură (aragaz);

introducerea în frigider a fructelor care trebuie lăsate mai întâi să se coacă;

depozitarea fructelor de pădure în recipiente în care se acumulează umezeala.

lipsa verificării zilnice – verifică fructele zilnic și îndepărtează imediat exemplarele care încep să se înmoaie sau prezintă urme de mucegai, un singur fruct stricat va strica toată caserola.

Cum poți folosi fructele foarte coapte

Dacă observi că unele fructe au devenit prea moi și nu le vei consuma la timp, nu le arunca. Piersicile, caisele și fructele de pădure sunt excelente pentru smoothie-uri, limonade, înghețată de casă sau gemuri. Pepenele poate fi tăiat cuburi și congelat pentru băuturi răcoritoare, iar cireșele și prunele pot fi transformate în compot sau dulceață. În acest fel reduci risipa alimentară și valorifici fructele înainte să se altereze.

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