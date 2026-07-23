De ce a venit frigul în România, în mijlocul lunii iulie

În ultimele 24 de ore, România a trecut de la valul de caniculă extremă la temperaturi maxime de 17-18 grade în mai multe zone din țară. Fenomenul este cauzat de o masă de aer rece, un aer polar maritim care traversează Europa.

„O masă de aer rece, un aer polar maritim, a ajuns și a abordat partea nordică și parțial centrală a Europei, apoi s-a deplasat către zona țării noastre, în așa fel în cât, în acestă dimineață și pe parcursul zilei de ieri temperaturile maxime, respectiv cele minime au atins niște valori record la anumite stații meteorologice”, a explicat meteorologul Raul Ilea, pentru Libertatea.

21 de stații meteo din România au raportat temperaturi record

Pe 22 iulie, vremea a înregistrat valori neobișnuit de scăzute în toată țara, temperaturile maxime încadrându-se între 16 de grade (la Joseni, Brașov, Făgăraș, Câmpulung și Boița) și 28 de grade (la Gura Portiței și Amzacea). În total, 21 de stații meteorologie din România au înregistrat recorduri de temperaturi scăzute.  

„Dacă temperaturile maxime de ieri s-au încadrat între 16 grade la Joseni, Brașov, Făgăraș Câmpulung și Boița și au ajuns până la 28 de grade la Gura Portiței și Amzacea, printre stațiile meteorologice din țară s-au înregistrat recorduri zilnice pentru cele mai scăzute temperaturi minime din întreg șirul de observații pentru data de 22 iulie. Sunt cele mai mici temperaturi înregistrate la stațiile meteorologice respective, în ziua respectivă.

Sunt 21 de recorduri consemnate pentru cele mai scăzute temperaturi maxime la mai multe stații din țară, inclusiv în zona Capitalei, la cele 3 stații meteorologice. Totodată, trei recorduri zilnice au fost egalate pentru cele mai mici valori, din întreg șirul de observații din data de 22 iulie, acestea fiind Alexandria, Râmnicu Sărat și Brașov”, a mai precizat meteorologul Raul Ilea.

Totodată, recorduri de temperatură s-au înregistrat și în dimineața zilei de 23 iulie, în alte trei stații meteorologie din România.

„Recorduri pentru temperaturi minime s-au consemnat în dimineața zilei de 23 iulie la stațiile Mahmudia și Jimbolia”, spune meteorologul.

În ultimii ani nu s-au mai consemnat temperaturi atât de scăzute vara

Valorile termice înregistrate pe 22 iulie sunt neobișnuit de scăzute, fiind pentru prima dată în ultimii ani când se ating astfel de niveluri. Această zi se remarcă drept un moment atipic, marcat de cele mai coborâte temperaturi maxime din istoria măsurătorilor la 21 de stații meteorologice.

„În ultimii ani nu s-au mai consemnat valori termice atât de coborâte. Sunt perioade și perioade, dar acesta este unul din anii în care, pentru data de 22 iulie, s-au consemnat la 21 de stații meteorologice cele mai scăzute temperaturi maxime”, mai spune meteorologul Raul Ilea, pentru Libertatea.

Cum va fi vremea în România, în următoarele zile

Vremea se va încălzi treptat în perioada următoare, începând cu vestul țării. Spre sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, prognoza meteo anunță vreme călduroasă, pe alocuri chiar caniculară, în special în regiunile vestice și sudice.

„În perioada următoare, ne așteptăm la valori termice în creștere, astfel în cât vremea va deveni treptat călduroasă în partea de vest a țării, pe parcursul următoarelor zile, iar la finalul lunii iulie și început de august se preconizează vreme călduroasă, poate chiar caniculată în partea de vest și de sud a țării și pe alocuri în rest”, spune meteorologul Raul Ilea, pentru Libertatea.

În cursul zilei de joi, în București este valabil și un cod galben de ploi torențiale, însoțite de vijelii și descărcări electrice. Atenționarea de tip cod galben de ploi este valabilă de la 13:00 până la 21:00.

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