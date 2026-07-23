În acest context, experții în turism atrag atenția asupra a cinci aspecte esențiale pe care orice călător ar trebui să le aibă în vedere atunci când zboară în sezonul aglomerat, pentru a evita stresul, cozile și riscul de a pierde avionul.

Aeroporturile din România, 28,5 milioane de pasageri în 2025

Anul 2025 a adus un nou record pentru aeroporturile bucureștene. Potrivit datelor Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu (Băneasa) au fost tranzitate, împreună, de peste 17,7 milioane de pasageri, în creștere cu peste 10% față de anul precedent. Doar Aeroportul Otopeni a înregistrat aproape 17,01 milioane de călători.

La nivel național, aeroporturile din România au depășit, în 2025, pragul de 28,5 milioane de pasageri, potrivit Asociației Aeroporturilor din România.

Tendința nu dă semne de încetinire nici în 2026: la nivel european, rețeaua de trafic aerian monitorizată de Eurocontrol a înregistrat, în prima săptămână a lunii iulie, un nou record istoric absolut: 37.447 de zboruri într-o singură zi, cu o medie zilnică ce a depășit pentru prima dată în acest an pragul de 36.000 de zboruri.

„Vrem ca fiecare călătorie să înceapă relaxat, nu cu emoții la poarta de îmbarcare. Cifrele arată clar că sezonul de vară pune presiune reală pe aeroporturi, iar câteva minute de planificare în plus fac diferența dintre o vacanță care începe bine și una cu stres inutil”, au afirmat reprezentanții Vola.

Lucruri de care să țină cont românii când călătoresc

Sosirea la aeroport cu 2-3 ore înainte de zbor

Într-un aeroport care operează constant peste capacitatea pentru care a fost proiectat, timpii de așteptare la check-in, predarea bagajelor și controlul de securitate cresc considerabil vara. Se recomandă sosirea cu 2-3 ore înainte de decolare pentru zborurile din spațiul Schengen și chiar mai devreme pentru cele intercontinentale, mai ales în iulie și august, când fluxul de pasageri este la cote maxime.

Această marjă acoperă atât cozile suplimentare, cât și eventualele situații neprevăzute, de la probleme tehnice până la aglomerația orelor de vârf.

Drumul până la aeroport

Mulți călători subestimează timpul necesar pentru a ajunge efectiv la aeroport, concentrându-se doar pe orarul de check-in. Vara, traficul rutier din jurul marilor aeroporturi crește semnificativ, din cauza numărului mare de pasageri care ajung în aceleași intervale orare și a lucrărilor de infrastructură aflate în desfășurare.

Recomandarea este ca fiecare călător să își planifice din timp ruta către aeroport, cu o marjă suplimentară pentru ambuteiaje, mai ales dacă zborul este dimineața devreme sau la finalul unui weekend.

Rezervarea din timp a biletelor și a serviciilor conexe

Datele CNAB și Eurocontrol confirmă un tipar care se repetă an de an: numărul de pasageri crește semnificativ vara, pe măsură ce românii pleacă în vacanțe, iar operatorii low-cost suplimentează frecvențele. Această acumulare de cerere pe câteva săptămâni pune presiune pe toate verigile călătoriei: rezervări, parcări, fluxul din terminale.

Se recomandă rezervarea din timp a biletelor și a serviciilor conexe (parcare, transfer, asigurare de călătorie), pentru a evita atât prețurile de ultim moment, cât și disponibilitatea redusă din perioadele de vârf.

Check-in online sau din aplicație

Timpul petrecut la ghișeele de check-in poate face diferența între o îmbarcare relaxată și o cursă contra cronometru. Se recomandă efectuarea check-in-ului online sau din aplicație imediat ce acesta devine disponibil, de regulă cu 24-48 de ore înainte de zbor. Astfel, pasagerii cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate, iar cei cu bagaj de cală au încă o coadă de înfruntat.

Documentele de călătorie, verificate din timp

Un motiv frecvent de stres la aeroport rămâne starea documentelor de călătorie. Se recomandă verificarea din timp a valabilității cărții de identitate sau a pașaportului, mai ales pentru destinațiile din afara UE, unde multe țări impun o valabilitate minimă rămasă de 3-6 luni.

La fel de importantă este verificarea eventualelor cerințe de intrare (vize, autorizații electronice) și corespondența exactă dintre numele de pe bilet și cel din document.

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