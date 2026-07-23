Conform FSIN, pisica purta două gulere artizanale din material textil, în care erau ascunse substanțe interzise destinate deținuților. Un câine de adulmecare, adus imediat la fața locului împreună cu dresorul său, a confirmat prezența narcoticelor în accesoriile felinei.

⚫️ Rusyada cezaevine uyuşturucu taşımak için kullanılan kedi yakalandı.



➖Kedi serbest bırakıldı. pic.twitter.com/LO5LCCodvn — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 21, 2026

,,Infractorul blănos” a fost eliberat ulterior, după ce oficialii s-au asigurat că nu a suferit răni, au mai precizat reprezentanții FSIN. Acest caz scoate în evidență ingeniozitatea infractorilor în încercările lor de a introduce substanțe interzise în spațiile de detenție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE