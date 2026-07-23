În privința unui eventual referendum pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% dintre cetățeni ar vota „pentru”, iar 34% „împotrivă”. În schimb, doar 24% ar susține aderarea țării la NATO, în timp ce 58% ar vota împotrivă.

În ceea ce privește orientarea politicii externe a Republicii Moldova, aproape jumătate dintre cei intervievați (49%) cred că aceasta ar trebui să fie „echilibrată, atât cu Rusia, cât și cu europenii”. Alți 29% optează pentru o orientare pro-europeană, în timp ce 12% ar prefera o politică pro-Rusia. Doar 5% dintre cetățeni sprijină o politică „pro-unire cu România”.

În același timp, influența Rusiei în Republica Moldova este percepută ca fiind „foarte puternică” sau „destul de puternică” de 40% dintre respondenți. În schimb, 52% consideră că influența Moscovei este „foarte slabă” sau „destul de slabă”.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.015 persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă din Republica Moldova, cu excepția regiunii Transnistria. Marja de eroare este de ±3,1%.

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