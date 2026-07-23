Chiar dacă sunt despărțiți de aproximativ opt luni, Codruța Filip și Valentin Sanfira au putut fi văzuți din nou împreună în show-ul lui Nea Mărin de la Antena 1: „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”.

Multă lume s-a întrebat dacă foștii soți s-au împăcat, însă răspunsul este foarte simplu. Filmările emisiunii de la Antena 1 au avut loc în toamna anului trecut, pe când cei doi artiști încă erau împreună, astfel că ei în prezent nu mai formează un cuplu, deci nu sunt împreună!

Codruța Filip vrea să participe și în alte emisiuni TV

Recent, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Codruța Filip a dezvăluit că ar mai participa la show-uri TV precum „Desafio: Aventura” sau „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”.

„Eu aș mai repeta experiența, m-aș mai duce ori de câte ori aș fi invitată. Pentru că, după cum ați observat și în competiție, eu sunt o persoană extrem de competitivă, extrem de bătăioasă, de luptătoare… Și să știi că mă uitam la semifinale Desafio și chiar mi-a părut rău că am fost pe margine și am asistat doar și n-am participat la probă. Chiar dacă a fost una foarte dificilă și chiar ultimii patru, cei mai buni dintre cei mai buni, au întâmpinat pe ici, pe colo, obstacole, să știi că eu m-aș fi băgat. Și aș fi dat până la ultima picătură.

M-aș mai duce, da. Dar depinde de format. Dacă ar fi tot ceva legat de sportivitate, probabil că da. Că eu sunt o persoană care face mult sport. Și acum fac sport mult, merg de cinci ori pe săptămână la sală, alerg pe stadion… Dacă ar fi cu muzică, asta nici nu intră în discuție, nici nu trebuie să mă mai întrebi… Adică răspunsul e de la sine înțeles”, a spus Codruța Filip, în exclusivitate pentru Libertatea.

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Întrebată dacă s-ar vedea concurentă și într-un show matrimonial, precum „Burlacii: Foc în Paradis”, care va începe în curând la PRO TV, frumoasa cântăreață a oferit un răspuns categoric. „Nu, nu! Măi, nu”, a afirmat Codruța Filip pentru Libertatea.

Artista a dezvăluit că nu s-ar vedea nici într-o emisiune precum „Bravo, ai stil”, în cazul în care show-ul va apărea din nou pe micile ecrane: „Nu, nu cred, nu știu… Adică nu știu, niciodată să nu spui «Nu». Poate… Nu sunt eu așa fashionistă, în general, dar cine știe, mai vedem”.

Ce primea vedeta la vila de la „Desafio: Aventura”

În finalul interviului, fosta soție a lui Valentin Sanfira ne-a dezvăluit și ce a făcut imediat după „Desafio: Aventura”, dar și ce îi plăcea să mănânce în show-ul de la PRO TV.

„Primul lucru pe care l-am făcut a fost să fac un duș și apoi am luat telefonul, pentru că nici nu-l primisem în primele ore, l-am primit mai târziu. M-am relaxat și am mâncat ceva bun. Am mâncat niște biscuiți cu ananas, cremă de ananas, nu știu exact… Oricum, erau biscuiții mei preferați, pe care îi primeam doar la vilă”, a mai afirmat Codruța Filip, în exclusivitate pentru Libertatea.

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