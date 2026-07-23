Potrivit publicației Blick, parte a grupului Ringier, nici măcar negocierile pentru vânzare nu au mai putut continua. Aproximativ 240 de angajați își vor pierde locurile de muncă, în ceea ce reprezintă un final trist pentru această emblemă a industriei berii.

„Branșa berii este sub presiune”, a confirmat Marcel Kreber, directorul Asociației Elvețiene a Berarilor (SBV), într-un interviu pentru Blick din 2024.

Acesta a subliniat că fabricile de bere din toată Europa se confruntă cu dificultăți, inclusiv în Elveția, unde numărul fabricilor a scăzut constant în ultimii ani.

În 2025, în Elveția existau 1.091 de fabrici de bere, cu peste 40 mai puține decât în 2019, înainte de pandemie. Creșterea prețurilor la materiile prime și energia, precum și scăderea consumului de bere în restaurante și baruri, au fost factori determinanți ai acestei scăderi.

Chiar și fabrici de bere considerate simboluri culturale s-au confruntat cu dificultăți. În 2025, fabrica de bere Chopfab din Winterthur, lansată în 2013 și cunoscută pentru ascensiunea sa rapidă, a trecut printr-un moment critic.

După ce a întâmpinat dificultăți financiare în 2023, a fost salvată de Brauerei Locher din Appenzell, care a preluat majoritatea acțiunilor și a oferit sprijin financiar. Cu toate acestea, la scurt timp au apărut zvonuri despre posibila închidere a fabricii. În cele din urmă, doar șase posturi au fost desființate, iar fabrica Chopfab a reușit să-și continue activitatea.

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