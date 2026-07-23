Daniel Buzatu, managerul Spitalului ,,M.S. Curie”: „Va dura o lună și jumătate până când posturile vor fi ocupate”

Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Slodowska Curie”, Daniel Buzatu, a explicat pașii următori pentru încadrarea noilor asistenți medicali: „Așteptăm hârtia oficială de la minister. Procedurile de concurs vor dura o lună, o lună și jumătate. Deci, practic, până să fie ocupate posturile cu personalul de care e nevoie, va mai trece o lună și ceva.”

Referitor la faptul că doar Spitalul „Maria Curie” a primit undă verde în această ședință de Guvern, managerul s-a arătat solidar cu restul colectivelor medicale din țară: „Să știți că eu nu sunt foarte bucuros că la alte spitale nu s-au deblocat posturile, vă spun sincer. Am mai vorbit cu colegii și sunt situații destul de grele și la alte spitale. Nu credeți că la noi s-a rezolvat totul așa, printr-o simplă bifă.”

Presiune uriașă din partea ASSMB: 1.240 de posturi blocate în 19 spitale bucureștene

În timp ce la Spitalul ,,M.S. Curie” s-a găsit o rezolvare de urgență, situația celor 19 spitale administrate de Primăria Capitalei prin ASSMB rămâne incertă. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a solicitat oficial Ministerului Sănătății să trimită de urgență pe masa Guvernului memorandumul pentru deblocarea a 1.240 de posturi, documentația fiind depusă încă din luna aprilie 2026.

Deficitul din spitalele care țin de Primăria Capitalei este structurat astfel:

  • 171 de posturi de medici;
  • 442 de posturi de asistenți medicali;
  • 357 de posturi de infirmieri și brancardieri;
  • 129 de posturi din categoria TESA și personal auxiliar/muncitori.

ASSMB a atras atenția că, din cauza acestui blocaj prelungit, siguranța pacienților și calitatea actului medical din cele 19 unități sanitare sunt puse grav în pericol. Totodată, lipsa personalului auxiliar (infirmieri, brancardieri și TESA) îngreunează sau chiar blochează circuitele sanitare zilnice din spitale.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila: „O soluție punctuală, deficitul din țară rămâne critic”

Oficialii din Sănătate recunosc că aprobarea celor 22 de posturi de asistenți medicali pentru spitalul de pediatre reprezintă doar o piesa dintr-un puzzle uriaș de nevoi la nivel național.

„Aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul «M.S. Curie» era absolut necesară și mă bucur că acest demers a fost aprobat. Este unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din România. Dar nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleași dificultăți. În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Prof. dr. Ruxandra Jurcuț, cardiolog la Institutul CC Iliescu: „Se așteaptă urgența de a se închide paturi”

Decizia Guvernului a stârnit reacții și în rândul cadrelor medicale din marile institute din Capitală. Prof. dr. Ruxandra Jurcuț, medic primar cardiolog la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu”, afirmă într-o postare pe rețelele de socializare: ,,Ce bătaie de joc! Ca si cum doar în acest spital este lipsă de personal. Ca si cum doar aici, fiindcă s-a făcut public, exista personal medical epuizat. Se așteaptă urgența de a se închide paturi. Se așteaptă urgența care este de fapt un cerc vicios, pentru ca să vedem unde se vor mai găsi, în curand, medici sau asistente medicale dornici să se angajeze într-un sistem medical subțiat și adus la limita sa maximă de subfinantarea cronică voluntara a ultimelor decenii…”

Potrivit cardiologului, în secția în care își desfășoară activitatea, sunt blocate posturile a 2 infirmiere, a unei asistente medicale si unui medic, dar în institut sunt mult mai multe.

Proiectul național de deblocare a posturilor are deja 10 avize favorabile

Reprezentanții Ministerului Sănătății au reamintit că proiectul normativ mai amplu, privind deblocarea posturilor vacante din toate spitalele publice din țară (care ar urma să includă și solicitările ASSMB), a parcurs aproape integral circuitul de avizare, obținând deja 10 avize favorabile de la instituțiile competente.

„Ministerul Sănătății nu renunță la demersurile pentru deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Pacienții din România au nevoie de personal medical suficient în toate spitalele, nu doar în câteva unități”, a concluzionat Cseke Attila.

Ministerul Sănătății a făcut un Memoramndum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante din Sănătate dintre care:

– 1.910 posturi pentru medici;

– 2.955 posturi pentru asistenți medicali;

– 2.261 posturi pentru personal auxiliar sanitar;

– 436 posturi pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare;

– 59 posturi pentru personal de cercetare.

Memorandumul a fost elaborat pe baza solicitărilor transmise de unitățile sanitare și a analizei necesarului real de personal, cu respectarea principiului unei gestionări responsabile a resurselor publice și a nevoii de a asigura funcționarea eficientă a sistemului medical.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI nou-născuți de la Spitalul ,,Maria Curie”, a tras un puternic semnal de alarmă în urmă cu câteva zile, că rămâne fără asistente: „Copiii bolnavi din România nu au unde să se ducă”


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