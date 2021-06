Cum au fost surprinși Răzvan Simion și Daliana Răducan chiar de fiica prezentatorului. „Familie”

Ianca Simion a fost cea care a postat pe Instagram ieri o fotografie care a atras atenția. Răzvan Simion, tatăl ei, apare cu spatele în imagine, în timp pe Daliana Răducan, iubita lui, îl strânge în brațe. Chipurile celor doi nu se văd însă.

Tânăra a avut și un mesaj scurt, dar sugestiv. „Familie”, a scris ea în mediul online.

Tot ieri, și Daliana Răducan a atras atenția în mediul online cu câteva declarații. „Când ești îndrăgostit, viața se aude în ritmuri de Puccini”, se arată în mesajul postat de iubita lui Răzvan Simion pe contul său de Instagram.

Daliana, actuala iubită a lui Răzvan Simion, a făcut parte din echipa „Visuri la cheie”, emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior. În luna mai a acestui an, Răzvan Simion a arătat o poză oficială cu noua iubită.

Prezentatorul de la Antena 1 s-a despărțit anul trecut de Lidia Buble, dar a rămas în continuare managerul ei. Cântăreața a aflat că Răzvan Simion trăiește o nouă poveste de iubire și a reacționat în urmă cu ceva vreme.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă.” , a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.

