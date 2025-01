Într-un sezon dedicat emoțiilor, Karina Jianu, protagonista serialului, a ales să petreacă sărbătorile de iarnă alături de cei dragi, în sânul familiei: „De sărbători, am ales să fiu alături de familia mea, ca în fiecare an. Aleg să fac acest lucru pentru că, de fie are dată, reușim să creăm aceeași atmosferă de care ne bucuram atunci când eram mică, când, pentru mine, cea mai mare bucurie era să merg la colindat.

Sărbătorile în familia Karinei Jianu, care o interpretează pe Ana

Am avut timp să pregătesc prăjituri, alături de mama și de sora mea și, ca în fiecare seară de ajun, am jucat diverse board games. De fiecare dată spun că nu voi mai exagera cu mâncarea, dar, odată ajunsă la bunica, nu mai am de ales, mai ales că mâncarea ei are un gust divin. Pentru noul an, am fost tare emoționată la gândul că mă așteaptă foarte multe lucruri noi.

Știu că sună bizar, dar, în seara zilei de 31 ianuarie, mă gândeam la premiera acestui serial, iar toată emoția și bucuria mi le-am concentrat în acest gând. Sunt foarte curioasă cum va fi primit, deși, ori intuiția, ori faptul ca încă sunt sub influența sărbătorilor, mă fac să cred că, pentru public, va fi un mod de a se reuni cu familia și că va ajunge destul de ușor la sufletele lor”, dezvăluie actrița ce îi dă viață personajului Ana, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

La rândul lui, Vlad Udrescu a ales să se bucure de sărbători şi de vacanţă în natură: „Am ales să-mi petrec vacanța de iarnă, în mare parte, în natură. Natura poate să mă reconecteze cu prezentul. Am petrecut o vacanță de iarnă minunată colindând stâncile impresionante, grotele, lagunele și apusurile Maltei. Cred că natura are puterea de a mă conecta la o simplitate de care, în această lume agitată, în perpetuă schimbare, lipsită de stabilitate, am nevoie”.

Vlad Udrescu: „E un privilegiu să îndrăgești ce faci”

Despre planurile de viitor, protagonistul mărturisește: „Când sunt întrebat de planurile de viitor sau ce anume îmi propun pentru noul an, am dificultăți mari în a răspunde ceva foarte concret. Nu știu de ce, dar obiectivele proiectate în viitor mă sperie. Poate ideea în sine de a-mi seta țeluri, pentru că viitorul e atât de imprevizibil. Deseori mi-e teamă că nu am cum să le îndeplinesc.

Prefer să nu mă gândesc prea mult la viitor, la noul an, la ce va urma. Mai degrabă, vreau să mă concentrez pe ceea ce se întâmplă acum. După o pauză liniștită (meritată), a venit momentul să reîncepem filmările la „Ana” și abia aștept să revăd echipa și colegii de platou. Am avut noroc să am parte de o echipă care mă face să vin cu plăcere la muncă, iar pentru asta le mulțumesc. E un privilegiu să îndrăgești ce faci, iar asta se datorează, întotdeauna, și oamenilor din jur”.

Despre serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Povestea serialului original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, ce aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin va avea premiera în această seară, de la ora 20.30.

Scenariştii proiectului, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu, atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori îngropate în uitare. Telespectatorii vor putea urmări cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

