La fel ca multe alte vedete din România, Brigitte Pastramă îndrăgește Dubaiul, a fost de multe ori acolo. Cucerită de acest oraș, ea a vrut să achiziționeze o casă, să stea în propria locuință când merge acolo.

Din păcate, Brigitte și soțul Florin Pastramă au fost păcăliți. „Am fost plecată în Dubai că plătisem un avans pentru o casă și nu mi-au dat un an avansul pentru casă. M-am dus acolo ca să fac cerere și să spun că nu e normal ca un an să țină avansul blocat pe atâtea mii de euro. M-au păcălit.

Am negociat casa cu o sumă de bani, iar după ce am plătit avansul de 5.000 și ceva de euro, mi-au dat o sumă cu 40.000 de euro în plus la prețul casei. Eu n-am mai vrut, pentru că am negociat cu o sumă de bani și după mi-au zis altceva, nu mi s-a părut normal. În altă parte n-am mai vrut”, a spus Brigitte Pastramă.

Vedeta a mers în Dubai să discute cu cei de la care trebuia să achiziționeze casa. Ea a renunțat la achiziție, iar ei i-au spus că o să-i dea banii înapoi, însă nici până acum nu i-a primit. „N-am mai luat-o, m-au păcălit că-mi dau banii și nu mi i-au mai dat.

Acum au zis că o să mi-i dea, încă n-au intrat la mine în cont, dar sper să nu mă mintă. Mi-au arătat cu POS-ul că mi-au făcut transfer, alea-alea, n-am înțeles sistemul ăsta de mincinoși. Îți dai seama, s-au folosit de banii mei atâta timp. N-am crezut că așa ceva se poate întâmpla, dar se pare că peste tot sunt escroci”, a mai afirmat Brigitte pentru spynews.ro.

