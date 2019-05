Cum au reacționat copiii lui Brigitte Sfăt când l-au cunoscut pe Florin Pastramă. „Mă înțeleg eu mai bine cu ei decât ea”

Florin Pastramă a declarat, pentru Pro TV, că are o relație foarte bună cu copii lui Brigitte Sfăt, partenera lui de viață. Acesta a afirmat că se înțelege mai bine decât Brigitte cu copiii.

„M-am atașat foarte tare de copii și ei de mine, nu fac diferența că sunt ai lui Brigitte. Pentru mine, sunt copii, ca și nepoții mei – am cinci nepoți. Mă înțeleg eu mai bine cu copiii decât Brigitte.

Brigitte îi ceartă, eu nu pot să-i cert. Eu le iau apărarea tot timpul, îmi place să ieșim cu ei. Din prima clipă când m-au văzut, m-au iubit și au spus că fac parte din familia lor.

Colegii fetiței chiar m-au rugat să vin acasă, să facă poze cu mine”, a declarat Florin Pastramă.

Acesta a explicat și ce a însemnat experiența de la show-ul Ferma pentru el.

„A fost ceva unic pentru mine, chiar vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat șansa asta. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit jumătatea sufletului meu, am ieșit cel mai câștigat din tot concursul. Mi-am dorit foarte mult să ajung în finală și aproape am ajuns, singura mea greșeală a fost că n-am știut să pun cifrele la lacăt, pentru că altfel câștigam și în finală.

Oricum, premiul îl donam. Nu am făcut asta pentru bani. Am și specificat de la început că eu donam premiul către o casă de copii. Oricum, m-am autodepășit, am ajuns în semifinală, în ultimii cinci și, cu ajutorul lui Brigitte, ultimele săptămâni au fost foarte ușoare pentru mine, deoarece am avut jumătatea sufletului meu lângă mine.

Eu am ieșit cel mai câștigat. Și cu ce am ieșit? Cu cel mai frumos cadou. Jumătatea mea – Brigitte”, a afirmat el.

Întrebat ce a mâncat prima oară după ce a ieșit de la Ferma, Florin pastramă a spus, glumind: „Pe Brigitte”.

