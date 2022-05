Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Sunt foarte ocupați cu viața profesională, dar și cu cea personală, căci au trei copii. Cu toate acestea și-au făcut mereu timp și pentru ei, pentru relația lor. „Am avut perioade în care nu a mai fost timp de pupicul de noapte bună, asta pentru că eu adormeam cu doi copii pe mine şi Radu cu celălalt. Deci, da, sunt momente când atenţia noastră toată nu are cum să mai fie îndreptată unul către celălalt, dar e normal, cred, să fie aşa. Însă când simţim că se prelungește starea, ieşim la o cină, deschidem un prosecco, povestim despre ce ne doare şi reușim să ne reconectăm”, a spus Adela Popescu, completată de Radu Vâlcan: „Este evident că în viața fiecărui cuplu există discuții, mai mari sau mai mici. Nici noi nu facem excepție.

Dar niciodată nu s-a ajuns în punctul în care ne-am fi putut gândi că nu există ieșire din situația respectivă. Și asta, pentru că ne cunoaștem suficient de bine încât să știm cum să gestionăm momentul. Dar, cum spuneam, trebuie să existe o bază solidă. Ceea ce, din fericire, în cazul nostru a rămas la fel”.

Întrebat dacă s-a schimbat pe timpul relației cu Adela Popescu, Radu Vâlcan a spus că e în continuare un tip introvertit. „Nu am încercat, legătura noastră m-a făcut să îmi descopăr și alte laturi, nevoile mele intrinseci să fie satisfăcute. Așa consider. Nu am făcut ceva anume, pur şi simplu lucrurile au venit de la sine”, a spus prezentatorul emisiunii „Insula iubirii”, de la Antena 1.

Adela Popescu a făcut declarații pe larg despre soțul ei. „Radu este introvertit cu cei din jur, acasă turuie pur şi simplu. (zâmbește) Noi nu am fost deficitari niciodată la capitolul comunicare. E adevărat că eu iubesc mai mult decât el adunările şi mărturisesc că am devenit mai selectivă din cauza lui, însă nu mi se pare un sacrificiu prea mare pentru liniştea familiei noastre.

Eu apreciez enorm că îmi respectă familia, că nu m-a pus niciodată să aleg, că înțelege cât de important este aspectul acesta pentru mine. Şi că înţelege că, dacă eu sunt fericită şi împăcată, pot oferi totul în relaţia noastră”, a mai spus vedeta pentru viva.ro.

