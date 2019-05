Cum e viața de mămică de trei copii pentru Mirela Vaida. „Ăsta e un festival să vin la emisiune, mă machiez și eu”

„A fost o sarcină foarte ușoară, parcă și copilul este mai relaxat că sunt eu mai relaxată… Cu Vladimir am avut probleme, nici până când să se nască Tudor nu mă lăsa să dorm. Am lăsat bona cu toți trei acasă, plângeau toți când am plecat. Pentru mine, ăsta e un festival să vin la emisiune, mă machiez și eu. Înainte mă machiam zilnic, acum doar de sărbători”, a declarat Mirela Vaida la emisiunea „Răi da’ Buni”.

Vedeta a mărturisit că cel mai greu îi este să se împartă între cei trei copii astfel încât micuții să aibă parte în mod egal de atenția sa și să nu simtă gelozie.

„Cea mai grea în aceste cinci săptămâni a fost reamintirea faptului că un copil mic are nevoie de atenție 100%. Copilul nu plânge, dar icnește, trebuie schimbat la o oră. Cel mai greu este să te împarți la trei și să nu-i faci să simtă gelozie. Sunt bine, dimineața pleacă la grădiniță și rămân doar cu cel mic, dacă adoarme, dorm și eu două ore.

Vladimir are o problemă, este sindromul copilului mijlociu. Nu mă băga în seamă și era rebel până să vină Tudor. Acum e invers și trebuie să mă gândesc cum să fac să nu-l resping. Carla e înțeleaptă și matură, mult mai răbdătoare. Mi-e dor să muncesc, pentru că munca și copiii au mers mână-n mână la mine„, a afirmat ea.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită cu Alexandru și are trei copii. Carla și Vladimir sunt copiii ei mai mari. În data de 10 aprilie anul acesta, Mirela Vaida a devenit mămică pentru a treia oară. A adus pe lume un băiețel, care a primit numele Tudor Ștefan.

