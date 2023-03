„E foarte greu să mă vedeți, pentru că e diferența de fus orar atât de mare, încât dacă este emisiunea de dimineață înseamnă că la mine e foarte târziu, noapte și toată ziua am stat la piscină nemachiată, m-am machiat acum ca să arăt decent pentru emisiunea voastră. Sunt în California pentru că am venit la turneul de tenis, am venit la finală, plus o vacanță cu familia”, a mărturisit cântăreața, potrivit Spynews.

Anamaria a precizat că recent și-a sărbătorit iubitul american, iar acestuia i-a făcut un cadou special, o melodie de „La mulți ani”, cântată în engleză.

„A fost ziua de naștere a iubitului meu. Am sărbătorit foarte frumos, i-am făcut o petrecere surpriză, i-a plăcut foarte mult, a zis că a fost cea mai frumoasă zi din viața lui. I-am făcut cadou o melodie de „Happy Birthday”, am făcut o melodie pentru ziua de naștere”, a mai adăugat ea.

Ce spune despre copiii iubitului ei

„Păi, știi cum e, dacă îți dorești copii și ești toată ziua pe drumuri și nu-i faci, până la urmă nimerești pe cineva care să aibă destui. Sunt Albă ca Zăpada și cei 7 pitici! (râde). Sunt cinci băieți și două fete. O să venim și în România, dar când sunt copiii un pic mai mari, să înțeleagă și ei ceva, poate îi învăț românește până atunci”, a declarat Anamaria pentru sursa citată.

Locuiește în America de peste 10 ani

De peste 10 ani Anamaria Ferentz locuiește în America. A părăsit România, unde avea o carieră în muzică, și a pornit pe un nou drum. În vârstă de 46 de ani, vedeta a avut mai multe relații, însă nu și-a găsit sufletul pereche, până acum.

Fosta cântăreață e într-o relație cu Douglas, iubitul ei american. Anamaria Ferentz spunea anul trecut că relația lor este la început de drum, dar deja destul de stabilă și frumoasă.

„Suntem împreună de 7 luni, îl cheamă Douglas și cred că este cea mai frumoasă relație pe care am avut-o până acum. Ori că m-am mai maturizat și văd viața diferit. Sunt mai atentă la timpul prezent, ori că pur și simplu ne potrivim de minune.

Amândoi lucrăm cu noi personal, să evoluăm zi de zi din punct de vedere emoțional și spiritual. Și cred că și asta face parte din bunăstarea relației de cuplu. Nu am cunoscut pe cineva atât de matur emoțional până acum, dar și doritor de evoluție personală.

Și cum atragi ceea ce reprezinți în momentul respectiv, așa ne-am găsit. Ne-am bucurat împreună și de o escapadă la New York, de ziua mea, și m-am bucurat foarte tare că am revăzut cu această ocazie orașul meu preferat!”, a mărturisit anul trecut Anamaria Ferentz, pentru ciao.ro.

