Actrița a făcut mărturisiri sincere despre comunicare și despre diferențele de temperament dintre ea și Paul.

„Noi ne spunem adevărul! Și cu umor, și fără. Uneori comunicarea trebuie să fie și foarte directă. Atâta timp cât este făcută cu blândețe și într-un sens bun, eu sunt pentru. Însă noi să știi că ne completăm foarte bine, pentru că eu sunt o fire foarte calmă și atunci cumva suntem ca într-o balanță, în echilibru, de fiecare dată”, a spus Jojo pentru Wowbiz.

„Mă supăr greu, dar nu e bine să mă supăr. Atenție mare! Mă enervez greu și rar. Și din acest motiv, când mă supăr, sunt foarte supărată. Iese prin toți porii. De aceea încerc să nu mă supăr foarte mult. Paul mă supără rar. Cu Paul sunt obișnuită de 12 ani, noi ne supărăm destul de rar unul pe celălalt pentru că ne cunoaștem foarte bine”, mai povestește Jojo pentru sursa citată.

Jojo a răspuns sincer atunci când a fost întrebată care este secretul căsniciei lor. „Cred că secretul este respectul, în primul rând. Să-l respecți pe celălalt, să-i respecți spațiul personal, să-l înțelegi, să încerci să-l înțelegi, pentru că în fiecare an evoluăm și ne transformăm. Să-l descoperi mereu, să înțelegi că a trecut timpul, că nu mai este aceeași persoană de acum 12 ani sau 20 de ani.

Ne schimbăm cu toții. Cred că asta e cea mai mare păcăleală în cuplu. Noi vrem ca totul să fie ca la început și mereu oamenii au tendința de a-l acuza pe celălalt că s-a schimbat. Este naturală schimbarea. Ne schimbăm fizic, ne schimbăm emoțional, psihic. Schimbarea face parte din viață”, a încheiat Jojo.

