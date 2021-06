Cum i-a spus Andreea Mantea lui Cristi Mitrea că e însărcinată. „Eram plecat. Alesesem să termin relația”

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Burlăcița”, de la Antena 1. Cei doi au format un cuplu în timpul show-ului de televiziune, dar și apoi, în viața reală.

S-au iubit timp de câteva luni, iar ulterior și-au dat seama că nu sunt compatibili.

„Am fost la «Burlăcița» și întâmplarea a fost că nu am vrut să plec acasă. Mie îmi place să câștig, oriunde m-ai pune. M-am văzut cu 12 deștepți acolo și am zis că eu sunt cel mai deștept. Eu am plecat cu avionul și am venit cu avionul. Da, a venit și Andreea cu mine.

De la un moment dat încolo, între noi doi a fost o relație serioasă. Da, s-a născut și un copil. Avem un băiat.”, a declarat Cristi Mitrea în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

În cadrul interviului de pe YouTube, Cristi Mitrea, care nu e trecut ca tată în certificatul de naștere al fiului, a răspuns la unele întrebări pe care le-a evitat până acum. A dezvăluit cum a aflat de la Andreea Mantea că e însărcinată cu copilul lui.

El era plecat, alesese deja să termine relația. Ea i-a spus că își dorește să păstreze copilul orice ar fi.

„Da, îmi iubesc copilul foarte mult. Răspunsul la «nu l-ai dorit» este faptul că alesesem să termin relația, eram plecat de ceva timp și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a spus că Andreea este gravidă și că, indiferent de ce se va întâmpla între noi doi, ea va păstra copilul.

Am fost împreună 6-7 luni. Nu am vorbit despre o familie atunci. Am iubit-o pe Andreea Mantea mult. Femeile care au ajuns în casa mea pe toate le-am iubit”, a mai spus luptătorul MMA.

Recent, s-a aflat cine e iubita lui Cristi Mitrea. Sunt împreună de 4 ani, dar abia acum a recunoscut.

