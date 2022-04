”Mi-am aranjat cu paparazzi aparițiile în presă. N-au fost multe. Eram oricum interesantă pentru acești jurnaliști. Îmi păsa să nu fiu dată la ”prost îmbrăcate”. La ce mod am aranjat… Vine vara, se fac poze în costume de baie, acelea au fost pictorialele pe care le-am aranjat. Mă sunau, le ziceam că sunt la mare, mă machiam, eram fit, nu mâncam cu 7 ore înainte, ca să arăt bine în poze. Oricum, în general, fugeam de paparazzi. La un moment dat, am avut o răfuială cu unul dintre ei, l-am amenințat că-i arunc camera la gunoi, el mi-a zis că mă reclamă la poliție, dar, măcar, a șters poza”, a rememorat Ilinca.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

”Am mâncat pâine cu icre, dar nu am purtat fake-uri”

Acuzată că ar fi purtat diverse accesorii fake în ipostaze în care a fost surprinsă, ardeleanca a negat faptul că informația ar fi corectă. ”Înțeleg oamenii care-și iau fake-uri, eu nu am apelat niciodată la așa ceva. Am fost tentată, nu mai spun în ce conjunctură, dar mi-am zis așa: ”De ce să mă păcălesc eu pe mine?!”. Au fost zile în care am mâncat pâine cu icre ca să-mi ajungă bănuții. Dar n-am simțit niciodată nevoia să parvin. Am strâns bani, n-am mâncat o perioadă, ca să-mi achiziționez, la un moment, o geantă sau o pereche de pantofi”, a povestit Ilinca.

GSP.RO Primele declarații ale pilotului rus care a șocat întreaga lume cu gestul său. Explicații de necrezut. S-a luat o decizie drastică în cazul lui

Playtech.ro BOMBĂ! Traian Băsescu a primit LOVITURA DE GRAȚIE! Vestea de ultim moment, ce se întâmplă cu fostul președinte

Observatornews.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul cu două TIR-uri de pe "Valea Morții". Șoferii n-au avut nicio șansă

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2022. Vărsătorii au toate șansele să înceapă să filosofeze despre tot ce este legat de bani și resurse

Știrileprotv.ro Mai multe avioane de luptă rusești au fost interceptate de poliția aeriană NATO deasupra Mării Negre. Piloții din România sunt în alertă sporită: ”Putem fi nevoiți să doborâm avionul inamic”

Orangesport.ro Clipele teribile prin care a trecut vedeta TV: "Eram moartă pe interior"