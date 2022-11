„Nu este nici cel mai ușor de întreținut, dar nici cel mai greu. Deși oamenii se sperie că văd așa un păr creț și cât de greu se descurcă și așa mai departe. Folosesc anumite măști, am avut grijă întotdeauna.

Am trecut și prin niște etape din astea în care săracul a avut de suferit și atunci a trebuit să-i fac măști. Folosesc măști naturale, făcute de acasă, făcute de mine, pe bază de ghimbir și m-au ajutat foarte mult să-mi întrețin crețul. Dar și măști făcute în saloane”, a declarat Majda Aboulumosha pentru EGO.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„L-am îndreptat în adolescență, asta a fost „suferința” prin care a trecut părul. Mi-am dorit toată viața să fiu blondă, pentru că mi-am dorit să fiu ca mama mea, ea fiind blondă.

Ce-i drept, am trecut prin asta, mi-am decolorat părul. Atunci a avut mare, mare „suferință”. După care mi-am donat părul și am rămas cu el jumătate.

Culmea că s-a regenerat. Dar să știi că în adolescență nu foloseam foarte multe produse. În afară de un șampon și un balsam, căci părul meu are mare nevoie de balsam, fără balsam nu pot să-l descurc, nu am făcut mari sacrificii ca să zic așa. Am avut grijă cum cred că orice femeie are”, a mai adăugat Majda.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Dana Budeanu, APARIŢIE WOW! Decolteul adânc a lăsat pe toată lumea fără cuvinte, e imaginea zilei

Viva.ro Dureros ce s-a ales de Vulpița și Viorel, după ce nu au mai apărut la TV. Situația lor este disperată, după ce au devenit iar părinți

Observatornews.ro Momentul halucinant în care preotul Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni lovește peste faţă o enoriaşă, la finalul unei slujbe. Femeia cade în genunchi

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Un bărbat s-a sinucis în direct pe Facebook. Prietenii și familia sunt în stare de șoc

Orangesport.ro Greşeala făcută de un politician român în prezenţa lui Putin şi a oligarhilor: "Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă". Cum i-a înfuriat pe ruşi într-un moment important

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2022. Taurii au la dispoziție o zi generoasă, care îi invită să fie și ei mai cumsecade și mai binevoitori cu cei din jur