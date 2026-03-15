Laura Cosoi are patru fetițe și este însărcinată cu al cincilea copil. Actrița reușește totuși să aibă grijă și de silueta ei. Acum, ea a dezvăluit secretul.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo.

Laura Cosoi si fetitele eiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Ca alimentație, mănânc foarte bine dimineața, o gustare, o supă la prânz și ultima masă la 18:00. Nu mai mănânc nimic apoi, decât dacă mergem la o cină. Nu mănânc seara, nu-mi place să am burta plină, să mă simt full, nu-mi place chestia asta. Ador senzația de foame. Îmi place să-mi las loc”, declară Laura Cosoi.

Vedeta a dezvăluit că are un mare secret care o ajută să își țină greutatea sub control. Este vorba despre faptul că nu are gustări între mese.

„Nu obișnuiesc să ciugulesc niciodată în fața televizorului, nu există nimic. Nu există legume, nu există fructe. Poate în sarcină am mâncat un pepene sau cireșe, extrem de rar. Nu asociez uitatul la televizor cu ronțăitul și nici pe copii nu i-am obișnuit. Orice înseamnă mâncare, atunci când stăm la masă, mâncăm, nu povestim, nu ne uităm, nu facem altceva”, a mai spus Laura Cosoi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu în timpul slujbei la o biserică din Prahova. Restricții de trafic pe DN1 spre Ploiești
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
