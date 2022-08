Mircea Solcanu a fost prezent vineri seară, 19 august, în Piața Ovidiu din Constanța. Acolo, fostul prezentator a participat la concertul susținut de soprana Irina Baianț și Orchestra Simfonică din București.

El s-a bucurat de spectacolul susținut de zeci de artiști, a aplaudat și chiar i-a filmat pe instrumentiști și pe dirijor, pe scenă. Imaginile le-a publicat apoi pe contul său personal de Instagram. Ele pot fi văzute în galeria foto.

Recent, Mircea Solcanu a absolvit facultatea de actorie. El a fost student la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Trei ani de zile a studiat actoria, iar recent și-a susținut lucrarea de licență și a participat la festivitatea de premiere.

Fostul prezentator de televiziune s-a pozat la eveniment, poartă robă și are zâmbetul pe buze. În fotografia distribuită în mediul online el apare alături de o prietenă, cea mai bună prietenă a lui. Totodată, el a avut și un mesaj: „Cea mai bună zi”, a transmis Mircea Solcanu.

„Tumora s-a refăcut”

Mircea Solcanu a dispărut de ani buni de pe micul ecran. El era prezentatorul emisiunii „Poveștiri adevărate”, de la Acasă TV. De când nu mai apare pe TV, acesta s-a retras la Constanța.

Printre lacrimi, Mircea Solcanu și-a găsit puterea și curajul să dezvăluie acum câteva luni în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV că se confruntă iar cu mari probleme de sănătate. La 10 ani de la operația pe creier pe care a suferit-o în Viena, tumora la cap a revenit. „Tumora s-a refăcut. Am dureri cumplite de cap uneori”, a adăugat Mircea Solcanu, vizibil afectat.

Se știe că după operația pe care a avut în urmă cu 10 ani, fostul prezentator a rămas fără auz la urechea dreaptă. „Slavă Domnului, binișor. Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, a mai mărturisit el.

