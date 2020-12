Cum l-a schimbat pe Augustin Viziru moartea tatălui său, în urmă cu 7 ani. „Așa am învățat brusc ce înseamnă responsabilitatea”

„Când am aflat vestea că tatăl meu nu mai este, ceva s-a schimbat în mine. Și perioada de dinainte să se ducă a fost foarte grea, încărcată, iar aceste probleme de viață m-au maturizat brusc.

Ultimii doi ani de dinainte să moară tata au fost cei mai urâți ani din viața mea. Au fost doi ani, doi ani și jumătate, de când am aflat de boala lui și până s-a stins din viață. De acolo a început schimbarea, de atunci sunt altfel.

Tata avea atâta încredere în mine, în ceea ce sunt și reprezint, încât nimic nu putea să mă doboare. Era încrederea pe care mi-a creat-o el, pe care mi-a dat-o să o am față de mine.

În momentul în care au apărut problemele, greutățile, boala tatei, atunci a avut loc trezirea mea.

Când vezi că lumea nu este chiar așa și că nu mai ai acel sprijin, ba chiar acela trebuie să fii tu, să pui umărul la treabă, să nu depinzi de nimeni și să devii stâlpul, lucrurile se schimbă foarte mult.

Din copilul rebel, am devenit bărbat. Așa am învățat brusc ce înseamnă responsabilitatea. (..) Ce am învățat de la tata? Multe, foarte multe, însă cel mai important, că încrederea în tine și cea pe care le-o dai altora sunt totul!”, a povestit actorul pentru blogul Doiniței Oancea, cea care îi este și foarte bună prietenă.

