În cele mai recente transmisiuni live, Lucian Viziru a ascultat muzică cu fanii și a discutat cu aceștia. Persoanele răutăcioase l-au acuzat, însă, că ar fi ajuns să cerșească bani de la străinii de pe TikTok, pentru că nu ar mai munci și ar avea probleme financiare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine ma ajută dacă mă susțineți. Este simplu. Mare înjositură. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace”, a declarat Lucian Viziru, pe TikTok.

De asemenea, pe platformmele de socializare s-a speculat că Lucian Viziru are probleme grave de sănătate, însă acesta a pus capăt speculațiilor, spunând că nu este vorba de așa ceva, iar singurele lui probleme sunt cele despre care a vorbit deja.

„Nu are nicio legătură cu realitatea. Am fost la camera de gardă, pentru că am o nevralgie de trigemen. Atât. Dar, nevralgia de trigemen e o boală pe care o duc pe picioare cu pastile, nu e nimic grav. Nu e vorba despre cancer pancreatic”, a declarat Lucian Viziru, pentru Știrile Antena Stars.