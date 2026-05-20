Quiz show-ul fenomen care a transformat limba română într-un spectacol al inteligenței, al emoției si spontaneităţii continuă să facă parte din rutina românilor! Weekendurile verii vor fi şi mai atractive pentru că „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” revine cu un nou sezon începând de sâmbătă, de la ora 23:00.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Noi concurenți, cu vârste și profesii diferite, pasionați de limba română și de adrenalina jocului se vor afla in platoul emisiunii care, de peste 4 ani este cel mai iubit quiz show din România. 1860 de concurenti au stat până acum la pupitrul emisiunii fenomen, faţă în faţă cu Dan Negru, şi peste 26.000 de cuvinte au fost descoperite în spatele definiţiilor, în cele 372 de ediţii difuzate.

Cel mai dinamic şi simplu de înţeles quiz TV pentru întreaga familie continuă să aducă în prim-plan bucuria jocului inteligent și farmecul limbii române, provocând atât concurenții din platou, cât și telespectatorii din fața televizoarelor să găsească răspunsurile ascunse în spatele definițiilor.

„Într-o lume în care totul se consumă rapid, iar cuvintele sunt golite uneori de sens, noi le punem in valoare. Această emisiune pentru intreaga familie continuă să antreneze mintea, atenția și bucuria jocului. Credem în continuare că inteligența, cultura generală și puterea cuvintelor merită puse în lumină”, declară Dan Negru.

Cu energie inepuizabilă, curiozitate, spontaneitate, concurenți surprinzători și aceeași atmosferă care a cucerit publicul, noul sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” promite seri pline de suspans, umor și răspunsuri inspirate, în fiecare sâmbătă şi duminică, de la 23:00, la Kanal D.