De ce fructele uscate nu sunt cea mai bună alegere alături de fulgii de ovăz

Fulgii de ovăz sunt considerați un superaliment datorită beneficiilor lor pentru sănătate, dar există un ingredient pe care nutriționiștii recomandă să-l evităm atunci când îi consumăm: fructele uscate. Deși par o alegere practică, aceste alimente pot compromite efectele benefice ale unui mic dejun sănătos, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Consumul regulat de fulgi de ovăz aduce beneficii importante: contribuie la pierderea în greutate, oferă o senzație de sațietate de lungă durată, susțin sănătatea inimii prin reducerea colesterolului și ajută la reglarea glicemiei.

„Fulgii de ovăz sunt o sursă excelentă de carbohidrați complecși, proteine și fibre, precum și de vitamine și minerale esențiale, cum ar fi magneziul, fierul și zincul”, explică specialiștii. Cu toate acestea, combinația cu fructe uscate poate transforma acest preparat aparent sănătos într-o „bombă” calorică.

De ce să evităm fructele uscate?

Fructele uscate, cum ar fi stafidele sau caisele deshidratate, sunt bogate în zahăr și calorii. Motivul? În timpul procesului de deshidratare, apa este eliminată, iar concentrația de zaharuri naturale crește semnificativ. Astfel, o porție mică de fructe uscate poate conține de câteva ori mai multe calorii decât aceeași cantitate de fructe proaspete. Ffructele uscate au o densitate calorică ridicată, ceea ce poate duce la un aport caloric excesiv și la creșterea nivelului de zahăr din sânge.

Alternative mai sănătoase

Pentru a păstra beneficiile oferite de fulgii de ovăz, este recomandat să îi acompaniați cu alte toppinguri mai sănătoase. Fructele proaspete, cum ar fi fructele de pădure, merele sau bananele tăiate felii, reprezintă o opțiune excelentă. Acestea adaugă dulceață naturală și fibre, fără să aducă un surplus caloric semnificativ. De asemenea, pentru un plus de savoare, puteți presăra puțină scorțișoară, cacao naturală sau chiar să adăugați o infuzie de ceai, care aduce o notă delicată și un conținut caloric redus.

Fulgii de ovăz, un aliat al sănătății

Pe lângă gustul delicios atunci când sunt combinați corect, fulgii de ovăz sunt o sursă excelentă de beta-glucani, fibre solubile care ajută la reducerea colesterolului.

„Într-o dietă echilibrată, fulgii de ovăz pot juca un rol important în menținerea sănătății cardiovasculare și în controlul greutății corporale”, adaugă experții. Cu toate acestea, ei subliniază că echilibrul este cheia, iar alegerea corectă a ingredientelor suplimentare este esențială.

Așadar, deși fructele uscate pot părea o soluție rapidă pentru a înfrumuseța bolul de fulgi de ovăz, este bine să optăm pentru alternative mai sănătoase. Astfel, ne putem bucura de toate beneficiile acestui aliment nutritiv, fără griji suplimentare legate de zahăr sau calorii.