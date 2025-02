După ce s-a aflat că mai mulți sportivi au fost păgubiți de Nordis, printre care Florin Gardoș, George Pușcaș, Adrian Ropotan, Alessandro Caparco și Cristi Bărbuț, jurnaliștii de la iAMsport au stat de vorbă cu Florin Prunea, care este prieten cu Laura Vicol de aproximativ 20 de ani.

Cum a cunoscut-o Florin Prunea pe Laura Vicol

„Nu pot să citesc ce comentarii… E o tâmpenie, poate îți citesc mai târziu. Îmi e să nu te amendeze soția acasă: «Ar răpune-o domnul Prunea odată pentru totdeauna pe doamna Vicol?»”, i-a spus Costin Ștucan lui Florin Prunea.

„O cunosc de 20 de ani pe Laura Vicol, ea era avocată. A fost angajată de frații Mihăilescu de la Extensiv, când au avut ei probleme la început. Când l-a arestat pe Nicu, pe fratele cel mare, soția lui a stat la mine acasă. Noi suntem prieteni de familie și atunci am angajat-o pe Laura Vicol.

Era tânără, acum 20 de ani am cunoscut-o. O știe și nevastă-mea, e mișto Laura, dacă o vedeai acum 20 de ani… păpușă! Are și o familie frumoasă, o știu bine pe Laura”, a spus Florin Prunea despre Laura Vicol.

Contactat de jurnaliștii de la Adevărul, Eugen, unul dintre frații Mihăilescu, a dezvăluit că el a cunoscut-o pe Laura Vicol prin Florin Prunea.

„Este așa cum spune Florin Prunea. Soția fratelui meu și cu soția lui Florin sunt bune prietene. Nu are rost să discutați prea multe cu fratele meu, el a făcut trei AVC-uri, e bolnav. Dar eu îmi amintesc că am fost arestați preventiv la București, era un dosar deschis de procurorii din Capitală. Practic, eram în situația în care se află acum Laura Vicol. Ea ne-a reprezentant atunci în instanță de vreo 4-5 ori.

Cum am ajuns la Laura Vicol? Prin Florin Prunea, nu în alt mod. El ne-a recomandat-o. Noi căutam un avocat din București care să ne apere. Eram la IGP, erau acte de urmărire penală și trebuia să fim asistați de un avocat. Se întâmpla prin 2004-2005. Noi eram din Craiova și nu avea rost să aducem pe cineva să bată drumul, așa că am căutat un avocat din Capitală. Atunci, Florin Prunea ne-a vorbit despre ea. N-avem ce să-i reproșăm. Era o avocată tânără, și-a făcut bine treaba în instanță, cât mă pricep și eu, ca fost inginer. Am plătit puțin, sume infime, ca onorariu. Ce probleme are acum… Astea sunt altceva. Urmăresc cazul Nordis, căci am fost în fotbal, dar la noi a fost cu totul altceva”, a spus Eugen Mihăilescu.

