De obicei, cele mai tari distracții sunt asociate cu litoralul. Prezentatorul emisiunii „Vulturii de noapte” nu se dă în vânt după astfel de escapade. I-a ajuns experieța trăită.

„Eu, de 1 Mai, am fost o singură dată la mare și nu sunt adeptul mersului pe litoral, pentru că e cea mai mare aglomerație acolo. Nici în plină vară nu e așa aglomerat, și de obicei, de 1 mai, mai este și frig. Dacă faci marea greșeală să ieși cu mașina în trafic, ai rămas blocat. Dintr-o parte în alta a stațiunii faci două ore. Sfatul meu este, dacă ajungeți cumva la mare, să stați liniștiți, să mergeți la o plimbare, să nu ieșiți cu mașina, să aveți nervii la voi, să fiți înconjurați de prieteni alături de care să vă simțiți bine”, ne-a povestit Victor Slav.

Prin urmare, vedeta Kanal D va petrece sărbătoarea muncii în Capitală. „De obicei stau acasă și ies, eventual, cu prietenii care rămân în București. Ne strângem undeva la un grătar. Tradițional. Același lucru o să fac și anul ăsta. Cazacu o să fie la mare, Giani nu cred că o să fie la mare, așa am înțeles… Voi vedea cine rămâne. Dacă nu am cu cine să petrec, mă duc la ai mei și sărbătoresc cu ei acolo. Mici și apă plata cu lămâie”, a declarat, pentru Libertatea, Victor Slav.

Giani Kiriță: „Am vândut adidașii, am vândut ceasul și apoi am mers în discotecă”

Colegul lui de la emisiune, Giani Kiriță a trăit o adevărată aventură la malul mării. Prezentatorul Kanal D ne-a povestit cum a făcut rost de bani și a avut parte de o distracție pe cinste.

„Wow! Cred că aveam 16-17 ani, eram fotbalist în divizia a treia, divizia C cum se numea atunci, și am plecat cu încă trei colegi la mare, neavând nici măcar bani de sandviciuri. În schimb, aveam la noi ce vinde, unul purta niște adidași, unul avea la mână un ceas. Am zis: ”Vedem noi cum facem bani, le vindem pe acolo”. Am ajuns la mare, în Olimp. Normal, neavând bani, am vândut adidașii, am vândut ceasul și apoi am mers în discotecă… Nu aveam unde să dormim, dar nici bani să mergem la hotel și țin minte că am fost într-o pădurice și acolo am dormit câteva ore, ca să putem apoi să mergem la discotecă. Ne-am distrat foarte tare, pentru că noi în echipă aveam pe unul «Rujoiu dansatorul» care chiar dansa, în afară de fotbal făcea și dans. Am făcut rost de bani să intrăm în discotecă și am dansat pe lângă Rujoiu, a fost frumos”, ne-a spus el.

Anul acesta susține că va petrece în familie. „La mama, bineînțeles. Nu plec la mare, pentru că vreau să stau cu mama mea, cu familia, așa e normal. De distracție ai parte tot anul”, a precizat Giani Kiriță.

Cătălin Cazacu: „Mă duc să stau cuminte în toate cluburile din Mamaia”

Cel de-al treilea ”Vultur de noapte” de la Kanal D a trăit experiențe memorabile de Ziua Muncii.

„Eu sărbătoresc 1 Mai în fiecare săptămână. Ziua Muncii trebuie sărbătorită prin muncă, dacă eu lucrez ca entertainer, iată cum se potrivește. Pentru mine, 1 Mai începe undeva pe 20 aprilie și se termină pe 11 mai, de ziua mea. Eu sărbătoresc în fiecare zi dacă s-ar putea. Îmi amintesc că am sărbătorit, când aveam vreo 18 ani, ziua muncii prin odihnă. Am dormit. Prima oară când am mers la mare de 1 Mai (nu eram scos prea mult din casă!), auzisem că se deschid plajele și am venit pregătit de mare, cu șort, tricou și cam atât. Dar m-a prins iarna, am înghețat. Aveam 19 ani”, ne-a povestit Cătălin Cazacu.

Anul acesta, el va îmbina utilul cu plăcutul. „Având în vedere că sunt locatar la Mamaia de 7 ani încoace, mă duc să stau cuminte acasă, în toate cluburile din Mamaia, mă duc să mă distrez la mare. Voi sărbători prin ceea ce știu să fac eu mai bine, prin distracție”, a conchis el.

Teo Trandafir, focul de tabără și băiatul cu chitara

Pentru vedeta Kanal D cele mai tari distracții de 1 Mai au avut loc în timpul facultății. „Nu prea fac petreceri de 1 Mai, dar în studenție am făcut vreo câteva, câte se puteau face și ce se putea face, doar că erau destul de caracteristice vremurilor respective. Făceam foc de tabără unde era sau nu prea era voie și aveam un băiat pe care îl iubeam toate în tăcere, în același timp, care cânta la chitară, bineînțeles, și noi încercăm toate să îi facem ochi dulci, deveneam toate, dintr-odată, Maria Callas”, ne-a povestit Teo Trandafir.

Prezentatorea TV va petrece anul acesta sărbătoarea pe platourile Kanal D, practic face ceea ce îi place.

„Anul ăsta Ziua Muncii o petrec prin muncă, la fel ca tot omul de televiziune. Eu nu sărbătoresc Ziua Muncii. De când e munca făcută să fie sărbătorită? Munca e o activitate pe care trebuie să o prestezi ca să poți trăi, nu să o sărbătorești. Dacă e pasiunea vieții tale, de acord, aia nu mai e muncă, așa cum e în cazul meu. Eu nu am muncit o zi în viața mea. Dacă m-ai pune acum contabilă, aș munci, ar trebui să muncesc ca să trăiesc”, a declarat, pentru Libertatea, Teo Trandafir. Ca de fiecare dată, colegul ei, Burscu îi va fi alături. „De 1 Mai voi fi la muncă, ziua o petrec la Kanal D”, a spus el.

Cătălin Botezatu muncește de 1 Mai

Juratul de la emisiunea „Bravo, ai stil!” nu va ajunge anul acesta pe Litoral, însă are numeroase amintiri legate de cele mai tari distracții de acolo. „Cred că cele mai tari au fost cele de la mare, restul au fost pe chill în cazul meu. Țin minte că, odată, am început în club cu multă șampanie și s-a terminat la Sunwaves, a două zi seara. Toți prietenii mei își cărau iubitele într-o anumită stare… Nu îmi mai amintesc cum s-a încheiat toată povestea, pentru că nu vreau să îmi amintesc. Anul acesta, Ziua Muncii o petrec muncind”, a conchis Cătălin Botezatu.

Citește și: Interviu cu Clotilde Armand, vicepreședinte USR și consilier local la sectorul 1, despre politică și problemele din administrația locală: «La PSD e o caricatură de femeie, care distruge România»

Citește mai multe despre Teo Trandafir și 1 mai pe Libertatea.