Elena Merișoreanu păstrează de ani buni rețeta mamei sale

„Îmi amintesc de vremurile când tata umplea cămara cu făină, venea de la moară cu câte un căruț plin cu saci de făină. Așa era la țară, nu cumpărai pâinea, o făceai în casă, era o mândrie, mereu aveam în casă. Ori pâine, ori mămăligă”, a spus Elena Merișoreanu pentru Click.

„Eu fac aluatul cu apă caldă, atenție, nu fierbinte!, așa am învățat de la mămica mea, ca să se activeze drojdia. Și acum fac, că e mai bună și mai ieftină decât cea din comerț, care este și plină de chimicale, ți-e și teamă să mai mănânci.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Toate mâncărurile sunt pline de conservanți, ca să dureze mai mult, dar astea fac rău organismului, ne îmbolnăvim grav. Cum însă eu nu prea mai am forță să frământ aluatul, mi-am cumpărat un robot electric, care mă ajută la frământat. Pâinea iese foarte gustoasă, soțul mă laudă mereu!”, a precizat Elena Merișoreanu, pentru sursa citată.

Ingrediente și mod de preparare a pâinii de casă

„Pentru a prepara gustoasa pâine de casă aveți nevoie de: un kilogram de făină, de aproximativ 700 ml apă călduță, de 10 grame de drojdie uscată, un pic de sare, mulți pun și zahăr, cam o linguriță, pentru a activa drojdia. Plus o lingură sau două de ulei, ca aluatul să fie mai fraged.

Ca mod de preparare procedăm astfel: dizolvăm zahărul și drojdia în 100 ml apă caldă, adăugăm două linguri de făină și dăm această compoziție la un loc cald, timp de 15 minute.

Apoi, în alt vas punem restul de făină, facem o gaură în mijloc și adăugăm maiaua activată, dar și sarea și uleiul, și restul de apă calduță.

După ce aluatul e bine frământat, cu mâna sau cu robotul electric, îl lăsăm o oră la un loc cald, cu un prosop curat și uscat pus peste vas. Veți vedea că își va dubla volumul.

Apoi rupem în două aluatul, și punem, pe rând, câte o bucată, într-o tavă, unsă cu ulei sau cu margarină și tapetată cu hârtie de copt. Lăsați așa, timp de 30 de minute, ca să mai crească un pic aluatul, apoi băgați tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 45 de minute ar trebui să fie gata”, a spus Elena Merișoreanu, pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE